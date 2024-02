Polski tenisista z najwyższym miejscem w karierze. "Pracuję nad agresywniejszą grą"

- Nie mógłbym chyba wymyślić sobie lepszego otwarcia sezonu. Oczywiście oceniam je bardzo dobrze. Świetny turniej od razu w pierwszym tygodniu nowego sezonu. Pierwsze w karierze zwycięstwo w challengerze. Na pewno jestem bardzo zadowolony z takiego rozpoczęcia. Ono pokazuje, że w okresie przygotowawczym, w który włożyłem dużo, dużo pracy i przelałem litry potu, zaowocował dobrą grą i super wynikiem. Także cieszę się z takiego otwarcia. Cieszę się, że dobrze gram i mam nadzieję, że utrzymam taką wysoką formę w dalszej części sezonu – powiedział Kaśnikowski.

Kaśnikowski w drugim tygodniu stycznia triumfował w challengerze ATP 50 w portugalskim Oeiras. W niedzielę pojechał z innymi reprezentantami Polski na mecz Pucharu Davisa z Uzbekistanem (2-3 lutego), którego stawką jest miejsce w Grupie Światowej I. Według rankingu jest drugą rakietą w zespole, po Hubercie Hurkaczu i być może zostanie wystawiony do gry w singlu przez kapitana Mariusza Fyrstenberga i trenera kadry Alka Charpantidisa.



- Powrót do reprezentacji to ważna rzecz dla mnie, chociaż wiadomo, że kadra to także wielkie emocje i presja, ale też dodatkowe przeżycia. To zupełnie inna sprawa, niż reprezentowanie siebie w turniejach indywidualnych, więc cieszę się, że zostałem znowu powołany do reprezentacji i mogę być częścią tej drużyny. Jestem gotowy do gry i do pomocy wszystkim w drużynie. Jeśli kapitan wystawi mnie do gry, to na pewno dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko z meczu z Uzbekistanem. Zaraz po Pucharze Davisa zamierzam zagrać cztery kolejne turnieje rangi challenger w Indiach, trzy 100-tki i jedną 75-tkę, więc prosto z Taszkientu polecę do Chennai i tam wznowię starty w Tourze – powiedział Kaśnikowski.



Zawodnik PZT Team w ostatnich dwóch sezonach udanie przeszedł drogę od ostatnich startów w gronie juniorów, do regularnych występów w zawodowym Tourze. Szybko piął się w górę rankingu. Teraz, po triumfie w Oeiras, wrócił do TOP 300 rankingu ATP.



- Różnica między juniorami i zawodowcami jest ogromna. W Tourze zawodnicy są bardziej wytrzymali fizycznie, silniejsi mentalnie, grają dokładniej i podejmują maksymalne ryzyko we właściwych momentach. Są też bardziej zróżnicowani, cały czas podnoszą poziom swojej gry, każdy ma też swoje sposoby na wygrywanie meczów i mają swoje mocne strony. W moim przypadku, gdy grałem w ubiegłym sezonie na wyższym poziomie challengerowym, to często nie dawałem rady fizycznie. Dobrze zaczynałem, nawet prowadziłem kilkoma gemami, ale potem brakowało mi pary i nie udawało mi się domykać tych meczów. Jednak bardzo solidnie przepracowałem okres przygotowawczy do tego sezonu i na korcie czuję się lepiej fizycznie. Ale też czuję, że teraz swoją dobrą grę jestem w stanie utrzymać przez dłuższy okres, wygrywać z przeciwnikami, albo przynajmniej trochę bardziej ich zmęczyć w meczach – tłumaczy zawodnik PZT Team.

- Uważam się za w miarę różnorodnego zawodnika i korzystam z wielu elementów gry, to wciąż każda sfera wymaga doskonalenia. Ale najbardziej to sfera ataku i agresywnej gry. Najważniejsze jest, żebym był pewniejszy w dyktowaniu warunków na korcie i żebym rozdawał karty, był bardziej aktywnym zawodnikiem i w większym stopniu narzucającym tempo. Nad tym teraz staram się pracować najwięcej i myślę, że jak tego się będę trzymał to mi to pozwoli wejść na wyższy poziom – dodał.



Oprócz Kaśnikowskiego i Hurkacza w reprezentacji daviscupowej przygotowującej się do meczu z Uzbekistanem w Taszkiencie znaleźli się: Kamil Majchrzak (WKT Mera Warszawa) oraz zawodnicy PZT Team – Jan Zieliński (CKT Grodzisk Maz.) i Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań), a także junior Tomasz Berkieta (Legia Tenis Warszawa) powołany jako rezerwowy.

