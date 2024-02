Prezent za blisko pół miliona! Ronaldo ma rozmach

27 stycznia Georgina świętowała okrągłe 30. urodziny i z tej okazji otrzymała od Cristiano wyjątkowy prezent. Zdjęcie niespodzianki dodała na swój Instagramowy profil.

- Dziękuję kochanie - napisała Georgina.

Cristiano Ronaldo gifted Georgina a Jacob & Co watch worth $100,000 for her birthday. ❤️⌚ pic.twitter.com/qUg134JpuV — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 31, 2024

Zegarek, choć wygląda niepozornie, to do najtańszych nie należy. Został wyprodukowany przez markę Jacob & Co. Cała tarcza oraz fragmenty różowego paska wysadzane są diamentami, które podbijają wartość prezentu aż do stu tysięcy euro, czyli ok. 430 tysięcy złotych.

Ronaldo zapewne trafił w gust swojej partnerki, która jest wielką fanką błyskotek i drogich torebek, co niejednokrotnie pokazywała na swoim Instagramie.

Georgina i Cristiano są parą od 2016 roku. Do ich pierwszego spotkania doszło w ekskluzywnym butiku w Madrycie, w którym pracowała Georgina. Para doczekała się wspólnie trójki pociech (jedno z nich zmarło przy porodzie). Dla pozostałych dzieci Cristiano Georgina odgrywa rolę mamy.

Karolina Zielonka, Polsat Sport