Aryna Sabalenka uroniła łzę. Wiemy, co wzruszyło tenisistkę

Druga rakieta świata przeszła przez turniej w Melbourne jak burza, wygrywając wszystkie pojedynki bez straty seta. Dla Sabalenki był to drugi triumf w Wielkim Szlemie i... drugi w Australii, gdyż Białorusinka obroniła wywalczony przed rokiem tytuł.

Z okazji zwycięstwa wiceliderki światowego rankingu w Australian Open, jeden z internetowych sklepów, specjalizujący się w tworzeniu portretów rodzinnych, przygotował dla niej wyjątkowy prezent: obraz, na którym trzymająca puchar za triumf w Melbourne Aryna Sabalenka widnieje ze swoim zmarłym w 2019 roku ojcem.

Zawodniczka była z nim bardzo mocno zżyta. To właśnie Siergiej Sabalenka, były hokeista, zaraził ją miłością do tenisa i to on wspierał ją w drodze na szczyt. Mało tego, wielokrotnie mówił Arynie, że jego marzeniem jest, by córka zwyciężyła w wielkoszlemowym turnieju jeszcze przed ukończeniem 25. roku życia. Jego niespodziewana śmierć była dla Aryny ogromnym ciosem.

Białorusinka była niezwykle wzruszona z otrzymanego prezentu i zareagowała na tę wyjątkową pracę, oznaczając ją w mediach społecznościowych emotikoną ze łzą.