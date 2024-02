Górnik przerwę związaną z mistrzostwami Europy spędził na trzeciej pozycji w tabeli ORLEN Superligi. Zabrzanie mają na swoim koncie dziesięć porażek, dwa zwycięstwa po dogrywce oraz pięć porażek. W rezultacie dało im to trzydzieści cztery punkty. Do wicelidera rozgrywek, Industrii Kielce tracą czternaście "oczek", do lidera, Orlen Wisły Płock - siedemnaście. Dzięki wygranej nad zespołem z Legionowa podopieczni Marcina Lijewskiego "uciekną" goniącym ich zawodnikom Chrobrego. Głogowianie do zabrzan tracą zaledwie jeden punkt.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy najlepszego zawodnika mistrzostw Europy! Poznaj Drużynę Gwiazd

Górnik ostatni mecz w Superlidze rozegrał w połowie grudnia przeciwko mistrzowi Polski z Kielc. Nie miał wówczas szans na zawiązanie walki i przegrał 23:41. Na "rozgrzewkę" przed ligowym graniem zabrzanie w ubiegły wtorek zmierzyli się z Zagłębie Handball Team Sosnowiec w ramach 1/16 ORLEN Pucharu Polski. W tym przypadku to ekipa Lijewskiego była nie do zatrzymania i już w pierwszej połowie prowadziła dziesięcioma trafieniami (23:13) i wygrała całe spotkanie 43:25.

Zepter KPR Legionowo plasuje się na ostatnim miejscu tabeli ORLEN Superligi. Grudzień ubiegłego roku był przełomowy dla ekipy z województwa mazowieckiego - pierwszy raz w sezonie zdobyli punkty w ligowym starciu. 4 grudnia okazali się lepsi od zawodników Zagłębia Lubin 23:22. Dziesięć dni później legionowianie odnieśli kolejne zwycięstwo. Tym razem pokonali na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk 30:28. Duża w tym zasługa dwóch świetnie spisujących się zawodników Kamila Adamczyka oraz Sławomira Lewandowskiego, którzy zdobyli w tym meczu kolejno osiem i siedem bramek.

Zawodnicy z Legionowa mają szansę, by odbić się wreszcie od dna tabeli i awansować na trzynastą pozycję, na której znajduje się Wybrzeże Gdańsk. Różnica punktowa między klubami wynosi jeden punkt.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Zepter KPR Legionowo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Karolina Zielonka, Polsat Sport