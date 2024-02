Robert Lewandowski w ostatnim czasie często pojawiał się na łamach hiszpańskiej prasy i mediów, choć niekoniecznie w dobrym kontekście. Brak skuteczności w grze pod bramką rywali i słaba gra całego zespołu sprawiały, że głosy dziennikarzy i kibiców były raczej negatywne. W ostatnim czasie swoje odejście z zespołu Barcelony po sezonie ogłosił również Xavi, co również przykuło uwagę futbolowej opinii publicznej.

Tym razem Hiszpanie docenili szczerość polskiego napastnika, który niedawno udzielił wywiadu kanałowi "Foot Truck". Lewandowski pojawił się na okładce piątkowego wydania dziennika "Sport", a więc dużego medium w skali Półwyspu Iberyjskiego.



"Lewandowski się otworzył" - napisano na okładce dziennika cytując jego słowa z wywiadu, gdzie nie ukrywał, że poprzedni rok był dla niego złym momentem.



- W 2023 roku miałem chwile, gdy myślałem, że jestem zbyt słaby nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. To nie jest tylko kwestia przygotowania fizycznego, ale potrzebowałem wiele czasu aby zamknąć ten okres i wrócić do normalności. Gdy patrzę wstecz, to jest to czynnik, który pokazał, że teraz może nastać dobry czas - napisano cytując tym samym Lewandowskiego.



Powrót do dobrej formy będzie konieczny, bowiem ostatni ligowy gol Lewandowskiego przypada na 10 grudnia 2023 roku i starcie z Gironą. Polski napastnik nie trafiał do bramki rywala w La Liga od sześciu spotkań, a jego klub zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli.