We wtorek rusza ORLEN Copernicus Cup. Pia Skrzyszowska: Tam po prostu trzeba być!

6 lutego miasto Mikołaja Kopernika przeżyje istny zlot gwiazd światowej lekkoatletyki – wtedy w Arenie Toruń odbędzie się jubileuszowa edycja mityngu ORLEN Copernicus Cup, zaliczanego do prestiżowego cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. – To zawody na których atmosfera jest wyjątkowa, kibice znakomicie reagują na nasze starty, a bieżnia niesie po rekordy – zapewnia Pia Skrzyszowska, mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, jedna z gwiazd wydarzenia.

Za kilka dni Arena Toruń ponownie stanie się najważniejszym miejscem na lekkoatletycznej mapie świata. Toruń ugości wówczas światowe sławy, które – jak zapewnia dyrektor wydarzenia Krzysztof Wolsztyński – stworzą dla kibiców wyjątkowy spektakl pełen sportowych uniesień.

– Lubię porównywać zawody sportowe do spektakli teatralnych, widowisk scenicznych. ORLEN Copernicus Cup Toruń 2024 idealnie do tego porównania pasuje. Widzowie są bardzo blisko tego co dzieje się na płycie hali, a tam dzieje się naprawdę wiele. Sportowcy z całego świata tworzą niezapominany teatr emocji, sportowych uniesień. To będzie coś ekscytującego i coś co po prostu trzeba zobaczyć na żywo z trybun Areny Toruń – ekscytuje się na kilka dni przed wydarzeniem dyrektor mityngu i prezes lokalnych struktur lekkoatletycznych Krzysztof Wolsztyński.

Ze zdaniem prezesa Wolsztyńskiego zgadzają się zawodnicy, którzy niejednokrotnie startowali w Arenie Toruń podczas mityngu, które sponsorem tytularnym jest Grupa ORLEN.

– Atmosfera jaka panuje w Arenie Toruń podczas ORLEN Copernicus Cup jest niepodrabialna. Chyba nigdzie na świecie nie ma drugiego takiego mityngu halowego jak ten toruński. Kibice świetnie współpracują z nami zawodnikami, a bieżnia niesie po rekordowe wyniki – przyznaje Pia Skrzyszowska przed startem w zawodach, których sponsorem głównym jest firma Puma.

Kibice to mocny punkt ORLEN Copernicus Cup. To oni wspierali przed laty Armanda Duplatnisa gdy ten bił tutaj halowy rekord świata w skoku o tyczce, to oni oklaskiwali świetne sprinty Ewy Swobody – w tym ten rekordowy z 2016 roku, kiedy to polska supergwiazda zostawała rekordzistką świata juniorek. Wielkich gwiazd i emocji nie zabraknie także w bieżącym roku.

– Organizatorzy zapewniają, że we wtorkowy wieczór Arena Toruń niemal zajaśnieje od gwiazd, które pojawią się w hali. Wiem, że będą nasze supergwiazdy Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska. Panie z rozpędem wbiegły ten olimpijski sezon i z całą pewnością na szybkiej bieżni naszej toruńskiej hali będą chciały ponownie pokazać się kibicom z doskonałej strony – liczy prezydent Torunia Michał Zaleski. Miasto Toruń jest sponsorem strategicznym tegorocznego mityngu, sponsorem głównym jest Puma, partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerem wspierającym Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Mistrzowska obsada mityngu jest swoistą zapowiedzią halowych mistrzostw świata, które Kujawy i Pomorze ugoszczą za dwa lata. Samorząd województwa podobnie jak podczas minionych edycji jest partnerem mityngu.

– Obok znakomitości z Polski na lekkoatletycznej scenie pojawią się takie gwiazdy jak wicemistrzyni świata z Budapesztu na 1500 metrów Diribe Welteji czy medalistki halowych mistrzostw globu na 800 metrów Halimah Nakaayi oraz Freweyni Hailu. W sprincie zobaczymy m.in. medalistów mistrzostw Europy z hali Henrika Larssona i Jana Volko. Jeśli chodzi o konkurencje techniczne będą świetni.

