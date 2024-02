Zanim we francuskim futbolu nastała era katarskiego Paris Saint-Germain, to starcia Lyonu z Marsylią rozpalały tamtejszych kibiców. Derby Olimpijskie - bo tak się nazywa te mecze - to gwarancja emocji i dobrego futbolu.

Tym razem obie drużyny są zranione. Marsylia, przed rozpoczęciem niedzielnych gier, zajmowała ósme miejsce. To zdecydowanie poniżej ambicji klubu z Velodrome.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda natomiast w Lyonie. Ta ekipa musi bowiem bić się o utrzymanie. Gdyby nie seria trzech kolejnych zwycięstw w grudniu, położenie OL byłoby jeszcze trudniejsze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympique Lyon - Olympique Marsylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.