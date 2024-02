Ogromna kontrowersja w meczu Barcelony. W Hiszpanii wrze (WIDEO)

"Barca" po golu Lewandowskiego i Gundogana prowadziła 2:0 w 49. minucie meczu. Trzy minuty później bramkę zdobył Samu Omorodion, zawodnik Alaves. Po tych akcjach rozpoczęła się "meczowa telenowela" pt. Vitor Roque.

Młody Brazylijczyk w 63. minucie zdobył gola i podwyższył wynik na 3:1. Roque w 69. minucie ujrzał pierwszy żółty kartonik i zaledwie trzy minuty później kolejny za faul na Rafie Marin. Na nagraniach z meczu widać, że Marin chciał przeciąć prostopadłe podanie i wykonał wślizg. Roque natomiast biegł do końca i przeskoczył nad rywalem. To właśnie wtedy w końcowej fazie doszło do kontaktu, za który zawodnik Barcelony został ukarany.

W następstwie dwóch żółtych kartek Roque otrzymał czerwoną kartkę. Martinez Munuera - sędzia spotkania wyjaśnił motywy swojej decyzji.

"W 67. minucie gracz Vitor Roque został upomniany z następującego powodu: Za uderzenie przeciwnika ręką w lekkomyślny sposób" - podaje sędzia cytowany przez "Mundo Deportivo".

Jeśli chodzi o drugą żółtą kartkę, jej motyw jest następujący.

"W 72. minucie zawodnik Vitor Roque został upomniany z następującego powodu: Za lekkomyślne uderzenie stopą w nogę przeciwnika" - wyjaśnia sędzia.

Z sędziowskimi decyzjami nie zgadza się trener FC Barcelony. Xavi swoje niezadowolenie wyraził na pomeczowej konferencji.

- Nigdy nie będę już mówił o sędziach, po prostu proszę ich, aby pozwolili nam rywalizować. Żółte kartki dla Vitora to rażący błąd i będziemy się od nich odwoływać. To zdjęcie z boiska było niesprawiedliwe - powiedział hiszpański szkoleniowiec.



Na słowa Xaviego zareagował trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti. Włoch wyraził swoje zdanie na temat zachowania hiszpańskiego szkoleniowca w filmie dla Real Madryt TV.

- Oni oszukują konkurencję. Nie zniżam się do tego poziomu, to nie jest profesjonalne zachowanie - zaatakował Włoch.



Do całego zdarzenia odniósł się również poszkodowany w starciu, Rafa Marin. Zawodnik Alaves publikował na Instagramie zdjęcie sfaulowanej nogi i dodał do niego podpis "Zdjęcie, które mówi samo za siebie".

FC Barcelona może odwołać się od decyzji sędziego, jednak muszą udowodnić, że Roque jest niewinny - nie dokonał faulu na zawodniku Alaves. Wówczas druga żółta kartka, o którą trwa największy spór, zostanie anulowana i Brazylijczyk wówczas będzie mógł zagrać w meczu przeciwko Granadzie (11 lutego).

Sobotnie wykluczenie Roque’a było jego pierwszym w barwach FC Barcelony. Brazylijczyk dołączył do ekipy Xaviego w zimowym okienku transferowym. W pięciu meczach La Liga zdobył dwa gole.

Karolina Zielonka, Polsat Sport