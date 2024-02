Co za słowa o Lewandowskim! Hiszpanie ocenili występ i pięknego gola Polaka

Seria trwała 54 dni - od meczu z Gironą 10 grudnia ubiegłego roku Lewandowski nie trafił do siatki w sześciu kolejnych ligowych potyczkach. Złą passę zakończył w 22. minucie sobotniego starcia w Alaves, gdy otrzymał świetne podanie od Ilkaya Gundogana i efektowną podcinką pokonał bramkarza gospodarzy Antonio Siverę.

"Killer" Lewandowski obudził się z letargu - pisze po tym meczu o Lewandowskim kataloński "Sport". Zdaniem dziennikarza Germana Bony, polski napastnik "wydaje się zdecydowany, by zrobić krok naprzód". "W tygodniu zwołał na wspólny posiłek, by drużyna pobyła razem i porozmawiała ze sobą, a na boisku Polak odegrał wiodąca rolę w wygranej Blaugrany w Vitorii. Wspaniale wykończenie akcji bramkowej jest jego powrotem do profesji po okresie zastoju".

Lewandowski za swój występ otrzymał od "Sportu" ocenę 7. Dla scharakteryzowania jego postawy dziennikarz Toni Juanmarti wybrał słowo "zrewitalizowany". "Polak zdobył ładnego gola, ładnie wykańczając go przerzuceniem piłki nad bramkarzem. Poza tym, walczył z twardą miejscowa obroną" - dodał.

"Siódemki" od sportu otrzymali również Inaki Pena, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Hector Fort, Vitor Roque. Na sześć punktów oceniono Ronalda Araujo, Joao Cancelo, Andreasa Christensena oraz rezerwowych - Fermina Lopeza, Oriola Romeu i Inigo Martineza. Najwyższą notę, 8, dostał Gundogan.

"Znakomity" - tak o Lewandowskim napisało po sobotnim meczu "Mundo Deportivo". Sportowy dziennik z Barcelony chwali reprezentanta Polski za "zamienienie dokładnego podania w dzieło sztuki" i strzelenie pięknego gola. "To jest wartość dodana, jakiej wszyscy kibice Barcelony chcieli od króla strzelców ligi hiszpańskiej, który w tym występie wykrzesał więcej iskier, niż w innych dniach".

"Daje nadzieję" - zakończono recenzję występu "Lewego" w "Mundo Deportivo".

Bardziej surowe dla doświadczonego napastnika było "El Desmarque". Grę Polaka oceniło na sześć punktów uzasadniając, że akcja bramkowa była odpowiednią definicją tego, czego oczekuje się od Lewandowskiego. "Poza tym, nie miał więcej okazji bramkowych" - dodano.

Noty 6 dostali również Pena, Cubarsi i De Jong. Niżej oceniono Koundego (4), Araujo (3), Cancelo (5), Christensena (5), Hectora Forta (5) i Fermina Lopeza (5). Lepsi od "Lewego" w meczu z Alaves byli zdaniem "El Desmarque" Pedri (8), Lamine Yamal (8), Vitor Roque (7) i oceniony najwyżej Gundogan (9).

"Wreszcie występ, o którym warto mówić" - tak o Lewandowskim pisze serwis internetowy BarcaUniversal.com, od którego Polak otrzymał 7,5 punktu. "Nie tylko otworzył wynik, ale był dużo bardziej pod grą. Jego akcje burzyły szyki obronne Alaves, dobrze współpracował z pomocnikami i nie tracił czasu będąc przy piłce" - pochwalono naszego reprezentanta. Wyżej od niego oceniono tylko Gundogana (9), a takie same oceny wystawiono Koundemu, Cubarsiemu, De Jongowi, Yamalowi i Vitorowi Roque.

Trafienie przeciwko Alaves było dziewiątym golem Lewandowskiego w dwudziestym pierwszym meczu LaLiga w obecnym sezonie. Barcelona zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Realu Madryt traci siedem punktów. "Królewscy" swój mecz 23. kolejki, z Atletico Madryt, zagrają w niedzielę wieczorem.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport