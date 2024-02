Włosi oczarowani Szczęsnym. Tylko zobacz, co o nim napisali!

To był hit Serie A - Inter podejmował Juventus. Obie drużyny zajmowały przed meczem dwa pierwsze miejsca i dzielił je ledwie jeden punkt.

Lepsi w tym starciu okazali się mediolańczycy, którzy wygrali 1:0. Jedyną bramkę zdobył w 37. minucie Federico Gatti, który trafił do własnej bramki. Inter przybliżył się tym samym do mistrzostwa Włoch - ma cztery punkty przewagi nad Juventusem i jeden mecz więcej do rozegrania.

Po zakończeniu spotkania włoskie media podkreślały, że wynik mógłby być dużo gorszy dla turyńczyków, gdyby nie fenomenalna postawa Wojciecha Szczęsnego w bramce. Polak kilkukrotnie uratował zespół przed stratą kolejnych bramek.

"Bez niego wieczór byłby trudny do zapomnienia dla Juventusu. Dwukrotnie popisywał się cudownymi interwencjami" - napisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy ocenili golkipera najwyżej spośród wszystkich graczy Juventusu.



Podobną opinię zaprezentował portal Tuttomercatoweb.com. "Najlepszy w zespole do spółki z Bremerem, a to wiele mówi o tym spotkaniu. Dzięki niemu nie padły przynajmniej kolejne dwie bramki dla Interu" - napisano.