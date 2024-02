Kaczor-Bednarska: Podobno sport to zdrowie

Jeden z lekarzy kiedyś powiedział mi, że życie profesjonalnego sportowca to życie na kredyt — mówiąc to myślał o zdrowotnej pożyczce, którą zaciąga się, by osiągać sukces, a za kilka czy kilkanaście lat przyjdzie spłacać. To zdanie kiedyś wydawało mi się trochę na wyrost dziś jednak wiem, że było w nim sporo prawdy. Dodałabym jeszcze, że małym druczkiem dopisana jest klauzula o możliwości wcześniejszej egzekucji spłat w postaci poważnej kontuzji.