Siatkarka rozpłakała się na wizji. Podzieliła się wzruszającą historią

W niedzielnym (4 lutego) starciu ekipa z Kuopio triumfowała 3:0, wygrywając w setach do 20, 22 i 15. Dla zespołu trenera Pekki Seppanena był to pierwszy sukces w historii. Zwycięstwo w krajowym Pucharze miało ogromne znaczenie dla Elli Autere, która we wzruszającym wywiadzie dla telewizji Yle zadedykowała je swojemu zmarłemu tuż przed sezonem partnerowi.

- Ogromna radość miesza mi się ze smutkiem. Bardzo żałuję, że mój chłopak tego nie widzi. Zginął we francuskich Alpach chwilę przed rozpoczęciem rozgrywek. Byliśmy ze sobą jedynie pół roku. To jemu chciałabym zadedykować ten sukces - powiedziała ze łzami w oczach 23-letnia środkowa.

Ella Autere dodała, iż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rywalki podeszły do finałowego spotkania mocno osłabione (na boisku nie pojawiły się kontuzjowane od dłuższego czasu Carlyle Nusbauma i Courtney VanLiew, a także uskarżająca się na uraz Lexi Pollard), ale zaznaczyła, iż w żaden sposób nie umniejsza to ich dokonaniom.

- Za kilka lat nikt nie będzie pamiętał, kto grał w jakim składzie. Polkky Kuusamo to zresztą bardzo dobry, wyrównany zespół, co widać było po znakomitym w ich wykonaniu początku pierwszego seta. My byłyśmy jednak skupione na naszej grze i przełożyło się to na zwycięstwo - podkreśliła Finka.

Puijo Wolley bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie także w SM-Liidze. Po 20 rozegranych spotkaniach zespół trenera Pekki Seppanena ma na koncie 38 punktów i plasuje się na 3. miejscu w ligowej tabeli. Liderem - z 49 "oczkami" - jest rywal Puijo z finału Pucharu Finlandii.