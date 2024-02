Wielka gwiazda siatkówki wróciła! Jej klub opublikował zdjęcie

Melissa Vargas już w Stambule. Słynna siatkarka wróciła do Fenerbahce po pobycie w Chinach, by w pozostałej części sezonu wspomóc drużynę Stefano Lavariniego oraz Magdaleny Stysiak w walce o mistrzostwo Turcji i triumf w Lidze Mistrzyń. Najpierw musi jednak dokończyć leczenie kontuzji.

Vargas, zawodniczka Fenerbahce od 2018 roku, w ostatnich dwóch latach pierwszą połowę sezonu spędzała w lidze chińskiej i grała dla Tianjin Bohai Bank, a po zakończeniu rozgrywek w Azji wracała do swojej tureckiej ekipy.

W tym roku pojawił się problem proceduralny - kluby w Turcji mogą rejestrować nowe zawodniczki do 31 stycznia, co oznaczało, że aby udało się spełnić wymogi regulaminowe, finały ligi chińskiej z udziałem drużyny Vargas musiałyby zakończyć się 30 stycznia, a więc w trzech meczach. Tymczasem Tianjin Bohai Bank, po dwóch zwycięstwach nad Shanghai Bright, w trzecim meczu przegrało i rywalizacja o złoto przedłużyła się do początku lutego.

Istniało zagrożenie, że wielka gwiazda kobiecej siatkówki w tym sezonie nie będzie mogła bronić barw Fenerbahce. Jednak dzięki staraniom tureckiej federacji, władz klubu ze Stambułu oraz agentów zawodniczki udało się załatwić sprawę i umożliwić Vargas grę w żółto-niebieskich barwach w drugiej części sezonu.

Wracając jeszcze do ligi chińskiej, drużyna z Tianjin 3 lutego pokonała Shanghai Bright, tym samym zamknęła rywalizację w finale ligi chińskiej wynikiem 3-1 i zdobyła piąte z rzędu mistrzostwo kraju. Dokonała tego bez udziału Vargas, która od dłuższego czasu zmaga się z urazem barku.

Reprezentantka Turcji niedawno wróciła ponoć do atakowania na treningach, a to oznacza, że jej powrót na boisko jest kwestią nieodległej przyszłości. Najlepsza siatkarka ubiegłorocznych mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów 2023 w kolejnych dniach powinna już trenować z zespołem Fenerbahce. Klub selekcjonera kadry Polski Stefano Lavariniego oraz gwiazdy naszej drużyny narodowej Magdaleny Stysiak we wtorek oficjalnie powitał Vargas po jej powrocie z Chin - na klubowej stronie oraz w mediach społecznościowych ekipy mistrza Turcji pojawiło się zdjęcie z lotniska w Stambule, na którym siatkarka trzyma szalik Fenerbahce.

Gdy liderka reprezentacji Turcji wróci do zdrowia, będzie wielkim wzmocnieniem żółto-niebieskich, choć i bez niej drużyna radzi sobie znakomicie. W Lidze Mistrzyń przeszła przez fazę grupową nie tracąc w sześciu meczach ani jednego seta. W Vodafone Sultanlar Ligi po 18. kolejkach jest na pierwszym miejscu z bilansem siedemnastu zwycięstw i jednej porażki.

Pierwszą atakującą Fenerbahce jest Stysiak, która do Stambułu przeniosła się przed sezonem 2023/2024 z włoskiego Vero Volley Monza. Aktualnie Polka zajmuje czwarte miejsce wśród najlepiej punktujących zawodniczek rozgrywek (średnio 5,2 punktu na set).

Jednak po dojściu do zdrowia Vargas trener Lavarini bez wątpienia będzie dzielił czas gry pomiędzy Stysiak a pochodzącą z Kuby zawodniczkę tureckiej kadry - MVP finałów ligi tureckiej w sezonie 2022/2023, w których Fenerbahce pokonało w serii 3-0 Eczaczibasi Stambuł.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport