Halkbank zagra z ZAKSĄ w rewanżowym meczu barażu o ćwierćfinał Ligi Mistrzów siatkarzy. W pierwszym spotkaniu kędzierzynianie wygrali u siebie 3:2. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl.

Halkbank Ankara zajął drugą lokatę w tabeli grupy C. Ekipa ze stolicy Turcji wygrała cztery mecze, poniosła dwie porażki i wywalczyła 10 punktów. W tabeli uplasowała się za Gas Sales Daiko Piacenza, wyprzedziła natomiast Berlin Recycling Volleys i Benfikę Lizbona.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to druga drużyna grupy A z bilansem meczów 3–3 i ośmioma zdobytymi punktami. Obrońcy trofeum zakwalifikowali się do baraży rzutem na taśmę, pokonując w ostatniej kolejce po emocjonującym starciu z belgijskim Knack Roeselare 3:2. Kędzierzynianie wyprzedzili w tabeli Olympiakos Pireus oraz Knack Roeselare, a grupę wygrała drużyna Ziraat Bank Ankara. Mimo awansu do baraży, z pracą w klubie pożegnał się trener Tuomas Sammelvuo, którego zastąpił dotychczasowy asystent Adam Swaczyna.

Pierwsze spotkanie ZAKSA – Halkbank rozegrane zostało w środę 31 stycznia. Rywalizacja obu ekip w hali Azoty dostarczyła wielu emocji. Pełen zwrotów akcji mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Kędzierzyna-Koźla 3:2. Co taki wynik oznacza przed rewanżem? Jeśli w Ankarze ZAKSA wygra jakimkolwiek stosunkiem setów, wywalczy awans do ćwierćfinału. Jeśli siatkarze Halkbanku wygrają 3:0 lub 3:1, to oni awansują. Jeżeli natomiast mecz zakończy się wynikiem 3:2 dla gospodarzy, zostanie rozegrany złoty set. Zwycięzca tego dwumeczu w 1/4 finału zagra z włoskim klubem Cucine Lube Civitanova.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w środę 7 lutego o godzinie 16.00 na Polsatsport.pl.

