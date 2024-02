Szpital zamiast hitu! ZAKSA pokonana przez Resovię

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z Asseco Resovią 0:3 w meczu 20. kolejki PlusLigi. Starcie dwóch wielkich siatkarskich firm awizowano jako hit kolejki, ale obie ekipy wystąpiły w mocno przetrzebionych składach. Zdecydowanie większe problemy miała ZAKSA, w tej sytuacji drużyna z Rzeszowa pewnie wygrała to spotkanie.

W składzie ZAKSY, oprócz zawodników leczących kontuzje, z powodu choroby nie mogli wystąpić Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz i Korneliusz Banach. W ekipie z Rzeszowa, obok siatkarzy zmagających się z urazami, również z powodu choroby nie zagrał Adrian Staszewski. Lista nieobecnych była więc bardzo długa... W tej sytuacji w drużynie z Kędzierzyna-Koźla zagrał m.in. Justin Ziółkowski, na co dzień... trener przygotowania fizycznego.

Zobacz także: Wyjątkowy mecz! Siatkarska legenda zagrała przeciwko byłemu klubowi (WIDEO)

Lepiej w tej sytuacji odnaleźli się rzeszowianie, którzy szybko uzyskali przewagę (2:6). Goście wykorzystali problemy kędzierzynian z przyjęciem i powiększali punktowy dystans (6:12, 9:17). Na domiar złego, kontuzji w ekipie ZAKSY doznał Dmytro Paszycki, który musiał opuścić boisko. Gdy Torey DeFalco posłał asa, różnica wynosiła już dziesięć oczek (12:22). Gospodarze zdołali jeszcze wygrać kilka akcji w końcówce, ale błąd w polu zagrywki zamknął tę część meczu (17:25).

Początek drugiej partii obiecujący w wykonaniu ZAKSY, która po serii dobrych zagrywek Bartłomieja Klutha prowadziła 7:2. Resovia błyskawicznie odrobiła straty (8:8). Przez pewien czas oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów, ale kluczowa dla losów seta okazała się seria rzeszowian od stanu 17:16 do 17:21, gdy zagrywał Yacine Louati. Gospodarze nie złapali już kontaktu, a ich serwis w siatkę ustalił wynik na (21:25).

Set numer trzy to również udane otwarcie gospodarzy (8:6), którzy w dalszej części tej partii toczyli wyrównaną walkę z rzeszowianami. W końcówce, gdy asa posłał Stephen Boyer, ekipa z Rzeszowa miała dwa oczka zaliczki (19:21), ale ZAKSA po ataku Krzysztofa Zapłackiego wyrównała (22:22). Jakub Bucki wywalczył piłkę setową dla przyjezdnych (23:24), po chwili pomylił się jednak w polu zagrywki, co oznaczało grę na przewagi. W niej skutecznym atakiem popisał się Louati, a w kolejnej akcji rzeszowianie zakończyli to spotkanie punktowym blokiem (24:26).

Skrót meczu ZAKSA - Resovia:







Najwięcej punktów: Bartłomiej Kluth (14), Krzysztof Zapłacki (10) – ZAKSA; Stephen Boyer (20), Yacine Louati (14), Torey DeFalco (13) – Asseco Resovia. MVP: Karol Kłos (6/7 = 86% skuteczności w ataku).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia 0:3 (17:25, 21:25, 24:26)

ZAKSA: Daniel Chitigoi, David Smith, Bartłomiej Kluth, Krzysztof Zapłacki, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Andreas Takvam, Tomasz Gawron, Justin Ziółkowski, Twan Wiltenburg, Mateusz Biernat. Trener: Adam Swaczyna.

Resovia: Yacine Louati, Karol Kłos, Stephen Boyer, Torey DeFalco, Bartłomiej Mordyl, Łukasz Kozub – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Fabian Drzyzga, Miłosz Wróbel, Jakub Lewandowski. Trener: Giampaolo Medei.

Wyniki i skróty meczów 20. kolejki PlusLigi:

2024-02-02: PGE GiEK Skra Bełchatów – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (23:25, 20:25, 20:25)

2024-02-02: PSG Stal Nysa – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:2 (20:25, 26:24, 22:25, 25:22, 15:9)

2024-02-03: Jastrzębski Węgiel – GKS Katowice 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:19)

2024-02-03: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Barkom Każany Lwów 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

2024-02-04: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (17:25, 21:25, 24:26)

2024-02-04: Aluron CMC Warta Zawiercie – Enea Czarni Radom (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-04: Projekt Warszawa – KGHM Cuprum Lubin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-07: Trefl Gdańsk – Bogdanka LUK Lublin (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI