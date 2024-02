Miesiąc i... koniec? Fernando Santos może odejść z Besiktasu

Fernando Santos, prowadząc reprezentację Portugalii w latach 2014-2022, wyrobił sobie ogromną markę. Był uznawany za jednego z najlepszych szkoleniowców na Starym Kontynencie, a zdobycie mistrzostwa Europy z kadrą tylko potwierdzało tę opinię.

Schyłkowy okres jego kadencji w rodzimej drużynie narodowej nie był już jednak tak udany. Po mundialu w 2022 roku Santos pożegnał się więc z pracą. Na bezrobociu nie pozostawał długo - już w styczniu kolejnego roku na zatrudnienie go zdecydował się bowiem Polski Związek Piłki Nożnej. Portugalczyk miał być selekcjonerem na lata, który zadba nie tylko o wyniki kadry A, ale również przyczyni się do poprawy szkolenia.

Ambitny plan zakończył się fiaskiem. Polacy rozegrali pod Santosem sześć spotkań, z których wygrali tylko połowę. Skomplikowali sobie sytuację w eliminacjach do Euro, czego nie zdołał uratować następca Portugalczyka - Fernando Santos. W konsekwencji "Biało-Czerwoni" o bilety do Niemiec będą musieli walczyć w barażach.

Santos we wrześniu zeszłego roku odszedł z PZPN. Jego rozbrat z zawodem znów nie potrwał długo, bo już cztery miesiące później skusił się na niego Besiktas. Dotychczas 69-latek poprowadził turecki klub w sześciu grach - wygrał trzy, zremisował jedną i dwie przegrał.

Tymczasem z Grecji docierają do nas sensacyjne informacje. Według portalu "Ta Nea" Santos może lada chwila... zakończyć współpracę z Besiktasem.

Portugalczyka chciałaby bowiem mieć u siebie grecka federacja, która szuka selekcjonera. Obecnie jest nim Gustavo Poyet, którego kontrakt wygasa jednak z końcem marca i - jak spekulują dziennikarze z Hellady - nie zostanie przedłużony. O posadę Santos miałby zawalczyć z Manolo Jimenezem.

Gdyby faktycznie doszło do porozumienia z Portugalczykiem, byłby to dla niego powrót do Grecji. W latach 2010-2014 Santos był już selekcjonerem tej reprezentacji, a osiągane wraz z nią wyniki otworzyły mu drogę do kadry Portugalii.