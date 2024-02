Oficjalnie: Wielka gwiazda siatkówki z nowym kontraktem. Aż na trzy lata

- Bardzo się cieszę z przedłużenia kontraktu z Perugią, klubem, który zawsze miał wielkie ambicje. Mam nadzieję, że razem będziemy w stanie osiągać nowe cele - powiedział 27-letni reprezentant Włoch, mistrz Europy z 2021 roku, mistrz świata z roku 2022 i MVP obu tych imprez.

W klubie z Perugii Giannelli gra od sezonu 2021/2022. - Jestem zadowolony z tego, z czym się razem zmierzyliśmy i jak to zrobiliśmy, zarówno jeśli chodzi o zwycięstwa, jak i porażki. To jasne, że, porównując do mojej sytuacji sprzed trzech lat, teraz lepiej znam miasto, otoczenie i kibiców. To, co się nie zmieniło w ciągu tego czasu, to ciepło naszych fanów skierowane w stronę drużyny i naszego projektu. Cieszę się, że są z nami - podkreślił utytułowany siatkarz.

- Mamy dużą satysfakcję z przedłużenia kontraktu z Simone na kolejne trzy lata - przyznał prezes klubu Gino Sirci. - Mówimy o graczu, który w ostatnich sezonach zawsze grał na wysokim poziomie i który jest dla nas gwarancją na przyszłość. Poza tym Simone jest też bardzo dobrym człowiekiem, mamy do niego wielki szacunek zarówno z punktu widzenia sportowego, jak i ludzkiego.

Długi nowy kontrakt Giannellego oznacza, że w kolejnych sezonach to wokół niego będzie budowana drużyna. Jak informuje lokalny dziennik "Corriere dell'Umbria", wkrótce umowy powinni przedłużyć kolejni kluczowi zawodnicy zespołu - przyjmujący Ołeh Płotnicki i środkowy Roberto Russo mają pozostać w Perugii na kolejne dwa sezony.

W czołowej ekipie włoskiej Serie A po sezonie z pewnością zajdzie kilka zmian w składzie. Zespół opuści wieloletni lider Wilfredo Leon, według doniesień mediów jego miejsce może zająć Japończyk Yuki Ishikawa. Z Perugią jest też łączony argentyński środkowy Agustin Loser - miałby przyjść w miejsce Brazylijczyka Flavio Gualberto, który ma przenieść się do Itasu Trentino.

Giannelli w barwach Perugii dwukrotnie zdobył Puchar (2022, 2024) i Superpuchar Włoch (2022, 2023), dwa razy wygrał też Klubowe Mistrzostwa Świata (2022, 2023). W obecnym sezonie celuje ze swoją drużyną w mistrzostwo kraju.

Perugia zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A (13 zwycięstw, 4 porażki), ze stratą sześciu punktów do Trentino.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport