Pracował z siatkarską reprezentacją Polski. Teraz podejmie się egzotycznego wyzwania

Phillipe Blain to postać dobrze znana polskim kibicom siatkarskim. Francuz był w sztabie trenerskim Stephane'a Antigi, kiedy ten prowadził naszą reprezentację. Obecnie Blain jest natomiast selekcjonerem japońskiej kadry, ale już ogłosił, że po igrzyskach podejmie się nowego wyzwania.

Blain prowadził w przeszłości (2001-2012) reprezentację Francji. Następnie był członkiem sztabu szkoleniowego Stephane'a Antigi, kiedy ten odpowiadał za wyniki polskiej kadry narodowej. Poza tym pracował również w Skrze Bełchatów.

Od 2017 roku Blain jest w Japonii, gdzie początkowo pełnił rolę asystenta, a od 2021 roku jest już pierwszym trenerem tamtejszej reprezentacji. Poprowadził azjatycką drużynę do wielkich sukcesów - brązowego medalu Ligi Narodów, a także awansu na igrzyska.

Siatkówka: Były asystent Antigi zmieni pracodawcę

Po najważniejszej imprezie czterolecia w Paryżu misja Blaina w Kraju Kwitnącej Wiśni zakończy się. Francuz odejdzie z reprezentacji Japonii, ponieważ zdecydował się przyjąć ofertę Hyuandai Capital Skywalkers - klubu z Korei Południowej.



- Zaszczytem jest dla mnie dołączenie do Skywalkers, który jest prestiżowym klubem koreańskiej ligi. Wykorzystam moje doświadczenie trenerskie, aby pomóc mu osiągnąć najlepsze wyniki. Jestem bardzo podekscytowany możliwością poznania koreańskiej siatkówki i nie mogę się doczekać, aż zamieszkam w Korei – powiedział szkoleniowiec.



"Philippe Blain to doświadczony trener, który pracował w kilku reprezentacjach narodowych i klubach w kilku czołowych ligach. Był odpowiedzialny za przekształcenie japońskiej drużyny narodowej w globalną potęgę, a jego zrozumienie azjatyckiej siatkówki czyni go odpowiednią osobą do kierowania Hyundai Capital" - czytamy natomiast w oświadczeniu klubu.



Kontrakt Blaina z koreańską ekipą będzie obowiązywał przez trzy lata.