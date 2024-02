Wielki powrót do Legii! Doświadczony zawodnik pomoże drużynie ze stolicy

Po czterech i pół roku przerwy do Legii Warszawa powrócił Michał Kucharczyk. Doświadczony skrzydłowy zasilił szeregi rezerw stołecznego klubu. Dziewięciokrotny reprezentant Polski ma pomóc drużynie w awansie do drugiej ligi.

Kucharczyk podpisał z Legią umowę do końca czerwca 2025 roku. W kontrakcie zawarta jest opcja przedłużenia o rok. 32-latek ostatnio występował w barwach Paxtakora Taszkent, z którym sięgnął po mistrzostwo Uzbekistanu.

Przypomnijmy, że "Kuchy King" (taki przydomek otrzymał od stołecznych kibiców) występował w Legii w latach 2009-2019. W tym czasie zagrał w 349 spotkaniach o stawkę, w których zdobył 71 bramek i zanotował 58 asyst. Z warszawskim zespołem pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski i sześć razy po Puchar Polski. Do tego również rozegrał dziewięć meczów w reprezentacji Polski. Dla Biało-Czerwonych strzelił jednego gola - w spotkaniu towarzyskim z Norwegią w 2014 roku.

Po odejściu z Legii nowym klubem Kucharczyka został Urał Jekaterynburg. W Rosji spędził rok, po czym na zasadzie wolnego transferu dołączył do Pogoni Szczecin. Ekipę "Portowców" reprezentował przez trzy lata. Latem zeszłego roku wybrał dość egzotyczny kierunek, gdyż zdecydował przenieść się do Uzbekistanu. Został zawodnikiem Paxtakora Taszkent, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju i zdecydował się na powrót do Polski.

Druga drużyna Legii zajmuje drugie miejsce w grupie pierwszej trzeciej ligi. Podopieczni Piotra Jacka mają na koncie 38 punktów, a więc tyle samo ile prowadząca Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Celem rezerw stołecznej ekipy jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W zespole występują zarówno młodzi wychowankowie klubowej akademii, jak i gracze doświadczeni na poziomie Ekstraklasy. Należą do nich Mateusz Możdżeń, Damian Byrtek, Julien Tadrowski, Adrian Ryczkowski, czy teraz Kucharczyk.

