Czas oddzielić grubą kreską to co działo się z reprezentacją Polski w 2023 roku. Nie był to okres który warto wspominać ze względu na wyniki sportowe, atmosferę wokół kadry czy afery związane z PZPN-em. Jak mówi stare porzekadło - "po burzy wstaje słońce" i warto wierzyć, że to co najgorsze jest już za naszą drużyną narodową.

ZOBACZ TAKŻE: Padło pytanie o hazard! Natychmiastowa reakcja Glika! "Mieszkałem w Monte Carlo"

Nowy rozdział zmagań reprezentacyjnych w 2024 rozpocznie się dziś podczas Kongresu UEFA w Paryżu, gdzie zostaną rozlosowane grupy Ligi Narodów. Do stolicy Francji przyleciała mocna delegacja PZPN-u na czele z prezesem federacji Cezarym Kuleszą i selekcjonerem naszej kadry Michałem Probierzem.

Nasi kadrowicze w poprzedniej edycji rozgrywek Ligi Narodów zajęli trzecie miejsce w grupie najwyższej dywizji, za Holandią i Belgią. To oznacza, że Polacy losowani będą z trzeciego koszyka i nie mogą trafić na Niemców, Francuzów i Szwajcarów.

W pierwszy koszyku znalazły się z kolei broniącą tytułu Hiszpania, Włochy i Holandia. W drugim: Dania, Portugalia, Belgia i Węgry. Z czwartego koszyka losowane będą reprezentację Izraela, Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz Szkocji.

W grupie "marzeń" naszej reprezentacji znalazłyby się reprezentację Chorwacji, Węgier oraz Izraela. W teorii grupą "śmierci" dla "Biało-Czerwonych" byłaby ta w której znaleźliby się Hiszpanie, Belgowie i Serbowie.

To będzie czwarta edycja LN. Pierwszą wygrała Portugalia (sezon 2018/19), drugą Francja (2020/21), a trzecią, zakończoną w czerwcu 2023 roku - Hiszpania.

Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny.

Faza grupowa odbędzie się późnym latem i jesienią 2024. Rozpocznie się 5-7 września, a zakończy (szósta kolejka) - 17-19 listopada.

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami od początku obowiązywały zasady awansów i spadków, ale UEFA wprowadziła przed tą edycją pewne zmiany. Liga Narodów została rozszerzona o zaplanowaną na marzec 2025 fazę pucharową i barażową. To ma zapewnić ciągłość między kończącą się jesienią fazą grupową i turniejem Final Four, rozgrywanym ponad pół roku później.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca), a zwycięzcy tych dwumeczów zakwalifikują się do Final Four.

Drużyny z trzecich miejsc w grupach Dywizji A i wicemistrzowie grup Dywizji B, podobnie jak zespoły z trzecich miejsc w grupach Dywizji B i wicemistrzowie grup Dywizji C, rozegrają mecze barażowe o awans/spadek.

Zespoły, które zajmą czwarte miejsce w Dywizjach A i B, automatycznie spadną - odpowiednio - do Dywizji B i C. Natomiast dwie najgorsze drużyny spośród czwartych miejsc w Dywizji C spadną do Dywizji D.

Ponadto odbędą się baraże pomiędzy dwoma najwyżej sklasyfikowanymi, czwartymi w tabeli drużynami z grup Dywizji C i dwoma wicemistrzami grup Dywizji D.

Turniej Final Four - półfinały, a potem mecze o pierwsze i trzecie miejsce - zaplanowano na 4-8 czerwca 2025 roku. Gospodarzem będzie jeden z jego uczestników.

Kiedy losowanie Ligi Narodów? O której godzinie losowanie Ligi Narodów? Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Narodów?

Transmisja z losowania grup Ligi Narodów w Polsacie Sport Premium 1 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.