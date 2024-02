VakifBank zagra z Rysicami w rewanżowym meczu barażu o ćwierćfinał Ligi Mistrzyń siatkarek. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu VakifBank Stambuł – PGE Rysice Rzeszów na Polsatsport.pl.

VakifBank Stambuł zajął drugie miejsce w grupie A. Wygrał pięć z sześciu meczów i zdobył 14 punktów. Grupę lepszym bilansem setów wygrały siatkarki Allianz Vero Volley Milano, a dalsze miejsca zajęły ekipy Jedinstvo Stara Pazova i Volley Mulhouse Alsace. Drużyna VakifBank SK, którą prowadzi trener Giovanni Guidetti, jest triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Mistrzyń w 2023 roku.

PGE Rysice Rzeszów to trzecia drużyna w tabeli grupy D. Trzy wygrane mecze i trzy porażki dały rzeszowiankom dziewięć punktów. Wyprzedziły je włoski A. Carraro Imoco Conegliano oraz niemiecki Allianz MTV Stuttgart, a czwarte miejsce zajął Asterix Avo Beveren z Belgii. Najlepszy bilans wśród ekip z trzecich miejsc pozwolił ekipie trenera Stephane Antigi na awans do baraży.

Pierwszy mecz obu zespołów rozegrano 30 stycznia. PGE Rysice przegrały we własnej hali z VakifBankiem 0:3. Taki wynik oznacza, że w rewanżu rzeszowianki muszą wygrać za trzy punkty, by doprowadzić do złotego seta. Zwycięzca rywalizacji w tej parze w ćwierćfinale zagra z włoską drużyną A. Carraro Imoco Conegliano.

Relacja live i wynik na żywo z meczu VakifBank Stambuł – PGE Rysice Rzeszów w czwartek 8 lutego o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.