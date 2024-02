21-letni siatkarz skończył ze sportem. Przeszedł dwa zawały serca. "Kurtyna opadła"

Po raz pierwszy problemy zdrowotne dały się Martinowi Perinowi we znaki w październiku 2022 roku. Wówczas libero klubu Greenyard VC Maaseik upadł na parkiet w trakcie meczu kontrolnego. Konieczna była reanimacja, po której sportowiec trafił do szpitala.



Po serii dokładnych badań podjęto decyzję o konieczności wszczepienia siatkarzowi kardiowertera-defibrylatora (ICD). Jak okazało się niespełna półtora roku później - urządzenie uratowało mu życie.



W niedzielę 4 lutego Perin ponownie przeszedł bowiem zawał serca podczas gry. Zawodnik upadł w trakcie spotkania ligowego przeciwko drużynie z Waremme. - Defibrylator uratował mu życie - powiedział agencji AP dyrektor generalny Maaseik, Dieter Leenders.



21-latek szybko doszedł do siebie, a mecz został dokończony. Sam zawodnik podjął jednak dramatyczną decyzję o zakończeniu kariery. Poinformował o tym za pośrednictwem klubowego profilu w mediach społecznościowych.

"Jak wszyscy wiecie, w ostatnią niedzielę po raz drugi w ciągu półtora roku zasłabłem na boisku. Po moim pierwszym zatrzymaniu akcji serca 1 października 2022 roku miałem wszczepiony defibrylator i świetnie się spisał. Bardzo szybko odzyskałem przytomność, ale zdaję sobie sprawę, że bardzo was przestraszyłem. Jeszcze raz przepraszam" - zaczął swój wpis siatkarz.

"Od razu przyszło mi do głowy dwa pytania: dlaczego tak się stało i czy będę mógł znowu grać na najwyższym poziomie? Niestety nie otrzymałem odpowiedzi na pierwsze pytanie w ostatnich dniach. Co automatycznie doprowadziło do odpowiedzi na drugie pytanie, na które najbardziej niechętnie odpowiedziałem. Dlatego po długich konsultacjach z zespołem kardiologów w Citadelle Hospital zapadła racjonalna i uzasadniona decyzja, aby od dziś położyć kres mojej karierze profesjonalnego siatkarza" - tłumaczył zawodnik we wpisie.



Perin zapewnił, że najbliższy czas poświęci rodzinie, a później pomyśli o swojej przyszłości.