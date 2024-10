Było 0:2 i 12:16 w trzecim secie! Siatkarze Asseco Resovii odwrócili losy meczu

Początek meczu to równa gra obu ekip (10:10), ale w środkowej części seta przewagę uzyskali goście. Siatkarze Stali grali skutecznie w ofensywie, Dawid Dulski (12:14) i Kamil Kosiba (13:17) dołożyli punkty zagrywką i wynik rozjechał się na korzyść gości. Po ataku Dulskiego było 14:20 i wówczas rzeszowianie zerwali się do walki. Zmniejszyli różnicę do trzech oczek, później złapali kontakt, ale seta rozstrzygnął na korzyść Stali Kamil Kosiba, który zaatakował po bloku gospodarzy (23:25).

Siatkarze z Nysy od początku drugiej partii grali skutecznie i wykorzystywali problemy rywali w przyjęciu. Bardzo szybko odskoczyli (4:10), a później jeszcze powiększyli zaliczkę (8:15). Trener rzeszowian dokonał kilku zmian, gospodarze ruszyli do odrabiania strat i wygrali... siedem akcji z rzędu. Gdy skutecznym atakiem popisał się Stephen Boyer, goście stracili całą przewagę (15:15). Szybko jednak otrząsnęli się po feralnej serii, a seta rozstrzygnęły dwie akcje od stanu 23:23. Na serwis rzeszowian w siatkę, Remigiusz Kapica odpowiedział asem (23:25).

W trzeciej partii goście znów szybko uzyskali przewagę (6:9), którą powiększyli, korzystając z błędów rzeszowian (8:13). Po ataku Dulskiego było 12:16, a na domiar złego dla gospodarzy, boisko musiał opuścić Lukas Vasina. Wówczas jednak nastąpił kolejny w tym meczu zryw siatkarzy Asseco Resovii (19:17). Końcówka to wyrównana rywalizacja obu ekip, ale trzy ostatnie akcje tej części meczu padły łupem gospodarzy. Dwie z nich skończył Boyer, ustalając wynik na 25:22.

W czwartym secie żadna ze stron nie była w stanie uzyskać znaczącej zaliczki. Raz minimalną przewagę mieli goście (8:9), raz gospodarze (16:14), później znów siatkarze Stali, gdy dobrze zagrywał Jakub Abramowicz (20:21). Losy seta rozstrzygnęła emocjonująca końcówka. Po punktowym bloku nysanie odskoczyli na dwa oczka (21:23), później mieli piłkę meczową przy stanie 22:24. Łukasz Kozub asem serwisowym rozpoczął jednak grę na przewagi, którą na swoją korzyść rozstrzygnęli gospodarze (27:25).

Trzy pierwsze akcje tie-breaka dla gospodarzy (3:0), którzy w kolejnych akcjach utrzymywali przewagę; przy zmianie stron mieli dwa oczka zaliczki, gdy skutecznie zaatakował Klemen Cebulj (8:6). W dalszej części seta gospodarze nadal przeważali, a obie ekipy popełniały błędy w polu serwisowym. Końcówka to dobra seria Bartosza Bednorza – blok, atak, atak (14:8), a brakujący punkt dał Asseco Resovii serwis rywali w siatkę (15:9).

Najwięcej punktów: Stephen Boyer (26), Klemen Cebulj (17), Bartosz Bednorz (14), Lukas Vasina (12) – Resovia; Dawid Dulski (19), Zouheir El Graoui (18), Kamil Kosiba (12) – Stal. MVP: Stephen Boyer (22/41 = 54% skuteczności w ataku + 4 bloki).



Asseco Resovia – PSG Stal Nysa 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 27:25, 15:9)

Resovia: Lukas Vasina, Dawid Woch, Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret – Paweł Zatorski (libero) oraz Klemen Cebulj, Patryk Niemiec, Michał Potera (libero), Łukasz Kozub, Cezary Sapiński, Adrian Staszewski. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Stal: Nicolas Zerba, Patryk Szczurek, Zouheir El Graoui, Dominik Kramczyński, Dawid Dulski, Kamil Kosiba – Kamil Szymura (libero) oraz Kellian Motta Paes, Wojciech Włodarczyk, Remigiusz Kapica, Jakub Abramowicz. Trener: Daniel Pliński.