Pewna wygrana Trefla z PGE Spójnią

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniach Stephena Browna i Devona Danielsa mieli siedem punktów przewagi. Trefl zareagował na to… serią 8:0 i dzięki trójce Aarona Besta wychodził na prowadzenie. Sytuację znowu zmieniał Alex Stein, ale tylko na chwilę. Niezwykle aktywny Best (15 punktów w tej części gry) sprawił, że po 10 minutach było 24:20.

W drugiej kwarcie zespół ze Stargardu ponownie doprowadzał do remisu, ale później sopocianie starali się utrzymywać przewagę. Po trójce Benedeka Varadiego wzrosła ona do siedmiu punktów. Brown dwoił się i troił, ale to nie wystarczało w tym momencie. Ostatecznie dzięki trafieniu z dystansu Varadiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:35.

Ekipa trenera Żana Tabaka świetnie weszła też w trzecią kwartę i m. in. dzięki kolejnym trafieniom Aarona Besta prowadziła już 20 punktami. Pojedyncze trójki Devona Danielsa i Bena Simmonsa na początku niewiele zmieniały. Następne trafienie z dystansu tego drugiego sprawiło jednak, że przyjezdni zbliżyli się na dziewięć punktów. Andy Van Vliet i Mikołaj Witliński uspokoili sytuację gospodarzy. Po 30 minutach było 69:55.

Kolejna część meczu niewiele zmieniała. Rywalizacja była znacznie bardziej wyrównana, ale oznaczało to jednocześnie, że drużyna trenera Sebastiana Machowskiego nie odrabiała strat. Sopocianie całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie i nie dali się dogonić. Ostatecznie Trefl wygrał 88:70.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aaron Best z 32 punktami i 7 zbiórkami. Alex Stein rzucił dla gości 16 punktów.

ORLEN Basket Liga - 21. kolejka

Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard 88:70 (24:20, 22:15, 23:20, 19:15)

Trefl: Aaron Best 32, Benedek Varadi 14, Andy Van Vliet 11, Paul Scruggs 6, Jarosław Zyskowski 6, Geoffrey Groselle 6, Jakub Musiał 6, Mikołaj Witliński 4, Auston Barnes 3, Jakub Schenk 0;

PGE Spójnia: Alex Stein 16, Stephen Brown Jr. 15, Benjamin Simons 11, Devon Daniels 8, Karol Gruszecki 8, Aleksandar Langovic 6, Adam Brenk 4, Wesley Gordon 2, Dominik Grudziński 0.

PLK.PL