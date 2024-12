Koncert w pierwszej połowie. Pewna wygrana Górnika Zamek Książ

Lepiej w to spotkanie weszli wałbrzyszanie, którzy po trójce Toddricka Gotchera prowadzili pięcioma punktami. Straty odrabiali Wojciech Tomaszewski i Viktor Gaddefors, ale gospodarze nie chcieli pozwolić na zbyt dużo. Kolejne trójki Gilberta i Gotchera oznaczały osiem punktów różnicy. Po 10 minutach było 24:16.

Drugą kwartę ekipa z Torunia rozpoczęła od serii 0:7 i dzięki zagraniu Divine’a Mylesa przegrywała zaledwie punktem. Górnik Zamek Książ błyskawicznie odpowiedział na to… swoją serią 19:0! Po kolejnych zagraniach Gilberta, Bojanowskiego i Smitha przewaga wzrosła więc do 20 punktów! Ostatecznie dzięki zagraniu Joshua Pattona pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:26.

W trzeciej kwarcie drużyna trenera Andrzeja Adamka nie prezentowała się już tak dobrze w ofensywie. Arriva Polski Cukier też nie do końca była w stanie wykorzystać tę sytuację. nieźle grał co prawda Viktor Gaddefors, ale to nie wystarczało. Po trafieniu Ike'a Smitha po 30 minutach było 56:39.

Na początku kolejnej części spotkania dzięki trójce Janisa Berzinsa różnica ponownie wzrosła do 20 punktów. Już do samego końca ekipa trenera Srdjana Suboticia nie była w stanie realnie zagrozić przeciwnikom. W ważnych momentach trafiali Dariusz Wyka i Toddrick Gotcher, a niespodziewane trójki Barreta Bensona nie zmieniały wyniku. Ostatecznie Górnik Zamek Książ Wałbrzych zwyciężył 77:63.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Ike Smith z 22 punktami, 5 zbiórkami i 2 asystami. Divine Myles zdobył dla gości 12 punktów i 4 asysty.

ORLEN Basket Liga - 10. kolejka

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Arriva Polski Cukier Toruń 77:63 (24:16, 24:10, 8:13, 21:24)

Górnik: Ikeon Smith 22, Toddrick Gotcher 18, Alterique Gilbert 15, Dariusz Wyka 8, Janis Berzins 6, Maciej Bojanowski 4, Joshua Patton 2, Kacper Marchewka 2, Grzegorz Kulka 0;

Toruń: Divine Myles 12, Abdul-Malik Abu 10, Barret Benson 10, Viktor Gaddefors 10, Dominik Wilczek 9, Michael Ertel 7, Wojciech Tomaszewski 5, Ignacy Grochowski 0, Bartosz Diduszko 0.

PLK.PL