Z kim i kiedy zagra Resovia? Pary półfinałowe Pucharu CEV siatkarzy

W ćwierćfinale siatkarze Asseco Resovii rywalizowali z inną ekipą z PlusLigi, Aluronem CMC Wartą Zawiercie. U siebie wygrali 3:0, natomiast w czwartkowym rewanżu przegrali w Sosnowcu z zespołem trenera Michała Winiarskiego 0:3 (19:25, 19:25, 19:25). O awansie zadecydował "złoty set", w którym zespół z Podkarpacia zwyciężył 15:11.

Półfinałowym przeciwnikiem Resovii będzie Fenerbahce Stambuł, trzeci zespół ligi tureckiej w sezonie 2022/2023. W ćwierćfinałowej rywalizacji drużyna z Turcji dwukrotnie wygrała bez straty seta z belgijskim Greenyardem Maaseik. Z kolei we wcześniejszych rundach pokonała austriackie Hypo Tirol Innsbruck (1/16 finału, 2:3 i 3:1), holenderskie Draisma Dynamo Apeldoorn (1/8 finału, 3:1 i 3:0) i SC "Prometej" Dnipro z Ukrainy (runda play-off, 1:3 i 3:0, złoty set 15:11).

W barwach żółto-niebieskich występuje obecnie kilku graczy z przeszłością w PlusLidze. Murat Yenipazar w poprzednim sezonie był zawodnikiem Barkomu Każany Lwów. Holender Dick Kooy występował w PGE Skrze Bełchatów (2021-2023), a wcześniej w ZAKSIE Kędzierzyn Koźle (2013-2015). Z kolei bułgarski przyjmujący Nikołaj Penczew w latach 2012-2022 bronił barw aż ośmiu klubów z PlusLigi.

Z graczy występujących w Fenerbahce polscy kibice siatkówki z pewnością dobrze znają atakującego Drazena Luburicia, gwiazdę reprezentacji Serbii.

Siatkarzem ekipy z Rzeszowa jest jeden zawodnik z przeszłością w Fenerbahce - Yacine Louati grał w tym klubie od 2021 do 2023 roku. - Bardzo się cieszę, bo to był mój klub przez ostatnie dwa sezony. Będę miał okazję, żeby znów pojechać do Stambułu i spotkać tam swoich przyjaciół. Bardzo też zależy mi na tym, żeby z nimi wygrać. Myślę, że to będzie dobry półfinał. Jeśli zagramy swoją siatkówkę i będziemy skoncentrowani, to możemy wygrać - powiedział reprezentant Francji w rozmowie z oficjalnym serwisem internetowym PlusLigi (PlusLiga.pl).

W drugim półfinale Pucharu CEV inna turecka drużyna, Arkas Izmir, zmierzy się z niemieckim SVG Luneburg. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Izmirze 21 lutego, rewanż w Niemczech 28 lutego.

Daty pierwszego meczu w rywalizacji Resovii z Fenerbahce jeszcze nie podano, prawdopodobnie spotkanie odbędzie się między 20 a 22 lutego. Rewanż w Stambule 29 lutego.

Półfinały Pucharu CEV siatkarzy:

Asseco Resovia Rzeszów - Fenerbahce Stambuł (drugi mecz 29 lutego)

Arkas Izmir - SVG Luneburg (21 i 28 lutego)

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport