Hubert Hurkacz awansował już do półfinału turnieju ATP w Marsylii. Tam na Polaka czeka Ugo Humbert. Kiedy mecz Hurkacz - Humbert? O której godzinie? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Humbert?

Hurkacz we francuskim turnieju rozegrał do tej pory tylko dwa spotkania. Jako turniejowa "jedynka" w pierwszej rundzie miał wolny los - nie musiał rywalizować z żadnym zawodnikiem. Awans od razu do ćwierćfinału zapewnił mu triumf nad Aleksandrem Szewczenką. Polak pewnie pokonał reprezentanta Kazachstanu 6:1, 6:4.

W półfinale wrocławianin zmierzył się z Thomasem Machacem. Czech, mimo że zajmuje 66. miejsce w rankingu ATP, to udowodnił, że nie można go lekceważyć - w 1/16 turnieju w Marsylii pokonał jedną z ikon światowego tenisa, Andy'ego Murraya 7:5, 6:4. Hurkacz do spotkania z Machacem podszedł bardzo pewny siebie. Popisywał się doskonałymi serwisami, szybko wygrywał kolejne gemy i finalnie całego seta 6:3. W drugiej odsłonie Polak wypracował przewagę 3:1 i już jej nie zmarnował, wygrywając 6:4. W całym pojedynku z Machacem Hurkacz miał 11 asów serwisowych, wygrał aż 90 procent piłek po trafionym pierwszym podaniu (28/31) i 67 procent po drugim (12/18).

Rywalem Ugo Umberta w ćwierćfinale turnieju w Marsylii był Alejandro Davidovich Fokina. W pierwszym secie Francuz dał wygrać rywalowi tylko jednego gema i wygrał całą partię 6:1. W drugiej odsłonie Umbert prowadził 3:1, ale Fokina również punktował i już tak łatwo nie dał wygrać przeciwnikowi. Decydującego gema do zera wygrał Francuz i awansował do półfinału francuskiego turnieju.

W nim na Umberta czeka rywalizacja z Hurkaczem. Obaj zawodnicy grali ze sobą niedawno, bo w 1/16 Australian Open. Wówczas po czterosetowym boju lepszy okazał się Polak 3:1 (3:6, 6:1, 7:6 (7-4), 6:3).

ATP w Marsylii: Kiedy mecz Hurkacz - Humbert? O której godzinie? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Humbert?

Mecz Hurkacz - Humbert zaplanowano na sobotę. Transmisja w Polsacie Sport News. Początek około godziny 16:30.

Karolina Zielonka, Polsat Sport