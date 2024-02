Zwycięstwo w rezerwowym składzie! Siatkarze Asseco Resovii zgarnęli komplet punktów

Asseco Resovia wygrała z PSG Stalą Nysa 3:1 w meczu 21. kolejki PlusLigi. Rzeszowianie w czwartek wywalczyli awans do półfinału Pucharu CEV, a we wtorek grają w ćwierćfinale Pucharu Polski. W meczu z ekipą z Nysy wystąpili w mocno przemeblowanym składzie, zdołali jednak wywalczyć komplet punktów.

Asseco Resovia rozpoczęła to spotkanie w mocno przemeblowanym składzie w porównaniu z poprzednimi meczami, ale błyskawicznie uzyskała wyraźną przewagę. Po asie Fabiana Drzyzgi gospodarze prowadzili 6:2, później 9:4, a w środkowej części jeszcze powiększyli zaliczkę. Rzeszowianie dominowali w ataku, lepiej prezentowali się w polu serwisowym, a rywale właściwie nie byli w stanie nawiązać walki. Gdy przypadkowe przebicie Jakuba Buckiego wpadło w boisko, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (16:6). W końcówce Bucki dołożył jeszcze asa, a bardzo jednostronnego seta skończył pojedynczym blokiem Adrian Staszewski (25:13).

Zobacz także: Przebudzili się w złotym secie! Polskie starcie wyłoniło półfinalistę Pucharu CEV siatkarzy

Początek drugiej odsłony podobny jak w poprzedniej – po dwóch asach Drzyzgi było 6:1 dla rzeszowian. Siatkarze Stali próbowali włączyć się do gry, ale w środkowej części seta gospodarze mieli wyraźną przewagę (16:10), która po serii dobrych zagrywek Drzyzgi jeszcze wzrosła (20:10). Jeszcze dwoma asami odpowiedział Remigiusz Kapica, ale to był drobny przebłysk w słabej grze nysan. W końcówce gospodarze spokojnie grali punkt za punkt i zmierzali po wygraną, która stała się faktem po zepsutej zagrywce rywali (25:19).

Rzeszowianie efektownie rozpoczęli również trzeciego seta (9:4), później prowadzili 14:10 i przegrali... osiem(!) kolejnych akcji (14:18). Kluczem była zagrywka, a serią dobrych serwisów popisał się Zouheir El Graoui. Ten fragment wyraźnie nakręcił przyjezdnych, dla odmiany posypała się gra rzeszowian, którzy zaczęli popełniać proste błędy. Goście pewnie wygrali tę partię, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Wojciech Włodarczyk (17:25).

Na początku czwartej odsłony podrażnieni gospodarze wrócili do dobrej gry i szybko uzyskali solidną zaliczkę (8:4). Później poszła punktowa seria od stanu 12:8 do 17:8, gdy zagrywał Klemen Cebulj. Siatkarze z Nysy nie nawiązali już walki, a po asie Buckiego różnica wzrosła do dziesięciu oczek (20:10). Punktowy blok dał ekipie z Rzeszowa piłkę meczową (24:13). Przyjezdni obronili się w trzech akcjach, ale Bucki zakończył rywalizację skutecznym atakiem (25:16).

Skrót meczu Resovia - Stal:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Jakub Bucki (19), Klemen Cebulj (16), Adrian Staszewski (14) – Asseco Resovia; Wojciech Włodarczyk (10), Nicolas Zerba (10), Remigiusz Kapica (10) – PSG Stal. MVP: Fabian Drzyzga.

Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:1 (25:13, 25:19, 17:25, 25:16)

Resovia: Adrian Staszewski, Bartłomiej Mordyl, Fabian Drzyzga, Klemen Cebulj, Jakub Lewandowski, Jakub Bucki – Michał Potera (libero) oraz Miłosz Wróbel, Yacine Louati. Trener: Giampaolo Medei.

Stal: Tsimafei Zhukouski, Zouheir El Graoui, Nicolas Zerba, Remigiusz Kapica, Michał Gierżot, Dominik Kramczyński – Kamil Szymura (libero) oraz Maciej Muzaj, Kamil Dembiec (libero), Kamil Kosiba, Wojciech Włodarczyk, Patryk Szczurek, Jakub Abramowicz. Trener: Daniel Pliński.

Wyniki meczów 21. kolejki PlusLigi:

2024-02-07: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (24:26, 22:25, 21:25)

2024-02-10: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:1 (25:13, 25:19, 17:25, 25:16)

2024-02-10: Enea Czarni Radom – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-10: GKS Katowice – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Bogdanka LUK Lublin – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Trefl Gdańsk – PGE GiEK Skra Bełchatów (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-12: KGHM Cuprum Lubin – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI