Bartosz Kurek, kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, od kilku lat występuje w japońskim klubie Wolfdogs Nagoja. W ciągu czterech sezonów gry w V League zdążył zadomowić się w niej na dobre i osiągnąć ze swoją ekipą znaczące sukcesy. Tymczasem w mediach pojawiły się informacje, że mistrz świata z 2018 roku za kilka miesięcy może wrócić do PlusLigi i zostać zawodnikiem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

35-letni atakujący trafił do ekipy z Nagoi w 2020 roku i świetnie się w niej odnalazł. Sezon po sezonie, kończył z Wolfdogs rozgrywki ligowe na coraz wyższej pozycji. Zaczął od brązowego medalu w roku 2021, w kolejnym było srebro, a w 2023 - złoto. Co więcej, Kurek został wybrany najlepszym zawodnikiem finałowych meczów, w których jego zespół pokonał Suntory Sunbirds. Poza kompletem miejsc na podium V League ma w dorobku także zwycięstwo w Pucharze Cesarza (2021) i prestiżowym turnieju Kurowashiki (2023).

W przyszłym sezonie w lidze japońskiej limit obcokrajowców zostanie podniesiony z jednego do dwóch, a że oferty od klubów V League dla graczy z zagranicy są bardzo atrakcyjne finansowo, z tamtejszymi ekipami łączy się w ostatnim czasie wielkie gwiazdy siatkówki, występujące obecnie w Europie. Media informowały, że do Suntory Sunbirds przeniesie się Aleksander Śliwka. W kontekście przenosin do Japonii pisano też o Amerykaninie TJ-u Defalco czy Brazylijczyku Ricardo Lucarellim.

W tej sytuacji mocno zaskakują doniesienia, że kapitan Biało-Czerwonych miałby podążyć w przeciwnym kierunku i... zamienić Wolfdogs Nagoja na Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Wiele wskazuje na to, że klub z Opolszczyzny po sezonie przejdzie znaczące zmiany kadrowe. Poza Śliwką z zespołem ma się pożegnać także Łukasz Kaczmarek i to w jego miejsce miałby przyjść Kurek.

Nie jest to pierwsze wielkie nazwisko łączone w ostatnim czasie z ZAKSA. Kilka dni temu media rozpisywały się o tym, że marzeniem szefów kędzierzyńskiego klubu jest stworzenie duetu przyjmujących Wilfredo Leon - Michał Kubiak.

Ewentualny powrót Kurka do PlusLigi z pewnością byłby marketingowym strzałem w dziesiątkę. Gdy kilka lat temu, niedługo po wygranych przez reprezentację Polski mistrzostwach świata 2018, atakujący trafił do ONICO Warszawa, mecze z jego udziałem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kibiców.

Ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk doniesienia o możliwym transferze Kurka do Kędzierzyna-Koźla skomentował na Twitterze słowami: "Dla ligi, dla kibiców, dla Zaksy rewelacyjny ruch".

Dodajmy, że ZAKSA była jednym z pierwszych klubów w karierze Kurka. Przyszedł do niej w 2005 roku z AZS-u Nysa i był jej zawodnikiem przez kolejne trzy lata.