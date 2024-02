17-latek zadziwił w "Spodku". Był fenomenalny

Zespół "donka", w którym obok niego występuje jeszcze trzech rosyjskich graczy (Leonid "chopper" Wiszniakow, Dmitrij "sh1ro" Sokołow i Boris "magixx" Worobiew) oraz jeden Ukrainiec (Myrosław "zont1x" Plachotia) nie był faworytem tegorocznego IEM-u, jednak przez turniej przeszedł jak burza. W fazie play-in pokonał drużyny Apeks (13:10) i The MongolZ (2:0), następnie wygrał z renomowanym Natus Vincere (2:1), Complexity (2:0) oraz z triumfatorami ze "Spodka" z roku 2022, FaZe Clan (2:0).

W półfinale Team Spirit nie straciło mapy z Team Falcons (2:0), a w finale ponownie ograło FaZe Clan (3:0), które miało duże wsparcie katowickiej publiczności ze względu na osobę swojego trenera - legendę polskiego i światowego CS-a, Filipa "NEO" Kubskiego.

Triumf Team Spirit w "Spodku" w ogromnej mierze jest zasługą Kryszkowca. 17-latek mecz po meczu "wykręcał" niesamowite statystyki. W pierwszym spotkaniu z FaZe Clan wyeliminował rywali 48 razy, a sam został wyeliminowany tylko 24-krotnie. W półfinale z Team Falcons jego bilans to 36 do 23, a w finale z FaZe - aż 82 do 40! Komentatorzy polskiej transmisji, Piotr "izak" Skowyrski i Łukasz "Hermes" Pożyczek, byli pod ogromnym wrażeniem postawy młodziutkiego rosyjskiego zawodnika. I trudno się im dziwić.

Podczas gdy w Counter Strike'u już rating w okolicach 1.3 uważa się za znakomity, "donk" skończył katowicki turniej z ratingiem 1.70. Jak podają organizatorzy - najwyższym uzyskanym przez jakiegokolwiek gracza w historii imprezy. Został też najmłodszym zwycięzcą rozgrywanego w "Spodku" IEM-u i jego najmłodszym MVP.

The youngest ever player to lift the #IEM Katowice trophy.



The youngest ever player to win an #IEM Katowice MVP.



The highest rated player in #IEM Katowice history.

Swoim rewelacyjnym ratingiem Kryszkowiec wyrównał rekord najważniejszych turniejów CS-a, który w ESL One Nowy Jork 2017 ustanowił Nikola "NiKo" Kovac. Jednak Bośniak, który stanowi wzór dla Rosjanina, rozegrał wówczas o pięć map mniej, niż Rosjanin.

- "donk" zagrał przeciwko nam wielki mecz. Niszczył nas, eliminował trzech czy czterech. Nie zdarza się często, żeby przeciwko takiemu zespołowi jak my coś takiego pozostawało bez odpowiedzi - powiedział po finale lider FaZe Clanu, doświadczony Duńczyk Finn "karrigan" Andersen.

Występy Rosjanina robią tym większe wrażenie, że nie gra on z bronią snajperską, a to zwykle korzystający z niej zawodnicy uzyskują najlepsze statystyki i największa liczbę eliminacji. - Przez wiele lat widzieliśmy na scenie dominację snajperów, więc myślę, że "donk" jest niezwykłym młodym graczem. W finale pokazał, że nic nie jest w stanie go wzruszyć w tym turnieju. To było szalone. Jest zawodnikiem dużego formatu - powiedział o nim "karrigan".

Jak pisze serwis Pley.gg, z syberyjskiego Tomska, w którym urodził się "donk", do najbliższego serwera Counter Strike'a w Sztokholmie było pięć tysięcy kilometrów. A to oznaczało, że gdy Kryszkowiec zaczynał grać, musiał zmagać się z wysokim pingiem (jest to czas, jaki mija od przesłania na serwer informacji do otrzymania odpowiedzi). To wpłynęło na jego unikalny styl gry, który dziś zaskakuje nawet najlepszych graczy.

- Kiedy grasz z tak wysokim pingiem, nie możesz stać w miejscu - cały czas musisz być w ruchu. A tak właśnie się gra w CS2, więc myślę, że łatwiej było mi się zaadaptować do nowej wersji gry (w ubiegłym roku zastąpiła Counter Strike: Global Offensive), dlatego moje przejście do niej było tak płynne - mówił Kryszkowiec Pley.gg w listopadzie 2023 roku.

- Mój styl gry jest bardzo agresywny. Lubię pojedynki i lubię pokazywać, że mam tupet. Choć czasami gram też zdyscyplinowanie. Powiedziałbym, że moimi mocnymi stronami są pewność siebie przy podejmowaniu pojedynków, a także przekonanie, że strzelam celniej i gram lepiej, niż przeciwnik - dodał.

THE HIGHEST RATED PLAYER IN KATOWICE HISTORY.@donk1337 has finished the tournament with a 1.70 Rating.



Everyone that came before him doesn't come close. pic.twitter.com/J2Cpp3IiBy — ESL Counter-Strike (@ESLCS) February 11, 2024

Do pierwszego zespołu Team Spirit "donk" trafił w lipcu tego roku, po dwóch latach występów w akademii tej organizacji. Triumf w IEM Katowice 2024 jest jak do tej pory największym sukcesem w jego karierze. Za zwycięstwo jego organizacja zarobiła 400 tysięcy dolarów.

Dodajmy, że rosyjska organizacja, dla której gra Kryszkowiec, zaraz po agresji wojsk Władimira Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku wydała oświadczenie, w którym napisała, że nie ma nic gorszego niż wojna i nic cenniejszego niż ludzkie życie, oraz że jest przeciwko wojnie i przemocy. W marcu 2022 roku przeniosła swoich pracowników i graczy z Moskwy do stolicy Serbii, Belgradu. Informując o tym podkreśliła, że zatrudnia wiele osób zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy, a "Biorąc pod uwagę okoliczności, zarówno praktyczne, jak i etyczne, decyzja o relokacji wydaje się jedyną słuszną".

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport