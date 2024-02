Zmiana trenera w Bundeslidze. To efekt fatalnych wyników

Klub piłkarskiej Bundesligi FSV Mainz rozwiązał kontrakt z trenerem Janem Siewertem. Drużyna od jedenastu meczów nie odniosła zwycięstwa. Nazwisko nowego szkoleniowca podane zostanie we wtorek - poinformował klub w mediach społecznościowych.

41-latek był trenerem w Moguncji od trzech miesięcy. Pełnił rolę tymczasowego szkoleniowca po tym, jak z klubem pożegnał się Bo Svensson. Krótko przed Bożym Narodzeniem podpisano z nim umowę do 30 czerwca 2026 roku.

"Ta zmiana to niezbędny krok na drodze do zażegnania kryzysowi. Stoimy przed widmem spadku z Bundesligi, do której awansowaliśmy w 2009 roku. Musimy usiąść i jak najszybciej znaleźć rozwiązanie" - powiedział dyrektor sportowy Martin Schmidt po przegranym w niedzielę spotkaniu z VfB Stuttgart 1:3.

W przeszłości szkoleniowcami Mainz 05 byli m.in. Juergen Klopp i Thomas Tuchel.

Po 21 kolejkach klub plasuje się na przedostatnim, siedemnastym miejscu tabeli, mając 12 punktów. Bilans to zaledwie jedna wygrana, 9 remisów i 11 porażek. Tabelę zamyka mający także 12 pkt SV Darmstadt (2-6-13). Liderem jest Bayer Leverkusen - 55 pkt, dystansując Bayern Monachium o jeden punkt.

mtu, PAP