Znakomita polska sportsmenka przekazała cudowną wiadomość! Posypały się gratulacje

Kobus-Zawojska zamieściła też kilka zdjęć ze szpitala z córeczką oraz swoim mężem Maciejem Zawojskim, również wioślarzem, specjalizującym się w morskiej odmianie dyscypliny.

"Ula ZAWOJSKA czyli najsłodsza dziewczynka" - tak brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro (2016) i wicemistrzyni olimpijska z Tokio (2021) w czwórce podwójnej, zaczęła swój wpis informujący o tym radosnym wydarzeniu w jej życiu. "To była podróż pełna wzlotów i gorszych chwil, a dopiero co się rozpoczęła. To był jedyny nasz wyścig zakończony tym najważniejszym 'złotym medalem'. Każdy inny jest mniej istotny" - podkreśliła.

Następnie podziękowała osobom, które w ostatnich dniach były dla niej pomocą i wsparciem, m.in. personelowi warszawskiego szpitala przy ulicy Żelaznej. "To nie ludzie, to anioły" - stwierdziła. "I tam przyszedł na świat nasz Aniołek" - dodała. Wpis zakończyła słowami: "Nasza osada się powiększyła. Płyniemy wspólnie dalej po kolejne CELE".

Rodzina Zawojskich po narodzinach Urszuli otrzymała za pośrednictwem Instagrama mnóstwo gratulacji, m.in. od innych znanych polskich byłych i obecnych sportsmenek - Joanny Jędrzejczyk (MMA), Weroniki Nowakowskiej (biathlon), Aleksandry Shleton (szermierka), Urszuli Radwańskiej (tenis), Moniki Pyrek, Justyny Święty-Ersetic, Igi Baumgart-Witan, Kamili Lićwinko (lekkoatletyka), Katarzyny Kiedrzynek (piłka nożna) i Sandry Drabik (boks). Przyłączamy się i również serdecznie gratulujemy!

Dodajmy, że poza dwoma medalami olimpijskimi Kobus-Zawojska ma w kolekcji również trzy medale mistrzostw świata (dwa srebrne i złoty) oraz sześć krążków z mistrzostw Europy (jeden złoty, dwa srebrne, trzy brązowe).

Utytułowana wioślarka od ponad dwóch lat spełnia się również jako dziennikarka - współprowadzi program "Magazyn Sportowy" w Radiu dla Ciebie.

Po porodzie dwukrotna medalistka IO zamierza wrócić do treningów. W czasie ostatniej Gali Mistrzów Sportu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" mówiła, że nie może się tego doczekać.

- Mam wrażenie, że w Polsce nadal panuje przekonanie, że po porodzie, mama już kończy karierę. A na przykład na świecie Irlandka w wieku 36 lat, w mojej dyscyplinie, po urodzeniu dzieci, wróciła do startów i pierwszy raz dostała medalistką, a nawet złotą medalistką mistrzostw świata. Także Helen Glover, która ma bardzo dużo medali igrzysk olimpijskich, jest cztery lata ode mnie starsza, a wróciła rok temu i osiągnęła wynik kwalifikujący na igrzyska w Paryżu. Nasz sport jest długowieczny - podkreśliła 33-latka.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport