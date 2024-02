Czas na starcie, które może zdarzyć się tylko przy jednej okazji! Przed nami mecz ćwierćfinałowy TAURON Pucharu Polski, w którym drugoligowy zespół CUK Anioły Toruń podejmie Projekt Warszawa.

CUK Anioły Toruń to polski męski klub siatkarski założony w 2021 roku. Inicjatywę stworzenia nowego ośrodka siatkarskiego w Toruniu wraz ze wspólnikami i swoją żoną - Małgorzatą podjął reprezentant Polski - Wilfredo Leon. Występujący w Perugii zawodnik zainwestował w klub, który docelowo ma znaleźć się w pierwszej klasie rozgrywkowej.



Najpierw jednak toruński zespół czeka piekielnie trudne zadanie, bowiem w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski zmierzy się on z Projektem Warszawa. Finalista CEV Challenge Cup oraz jeden z klubów aspirujących do gry o medale PlusLigi przyjedzie do Torunia bezpośrednio z Lublina, gdzie doznał bolesnej porażki w spotkaniu z Bogdanką LUK (1:3). Czy warszawianie zagrają zatem w drugoligowcem rozdrażnieni ostatnią przegraną czy może to Anioły pokuszą się o niespodziankę?



Relacja live i wynik na żywo meczu CUK Anioły Toruń - Projekt Warszawa od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport