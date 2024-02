To się naprawdę dzieje! Nieoficjalnie. Lewandowski wystawiony na sprzedaż!

Według nieoficjalnych doniesień hiszpańskich mediów FC Barcelona jest coraz bliżej podjęcia decyzji o sprzedaży Roberta Lewandowskiego! Byłby to niewątpliwie olbrzymi szok dla wielu kibiców "Dumy Katalonii", ale i samego kapitana reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę jak długo i jak bardzo "Blaugrana" starała się go pozyskać z Bayernu Monachium.

Lewandowski trafił do Barcelony w atmosferze wielkiej... ulgi. A to dlatego, że Polak toczył wielomiesięczne "boje" z włodarzami Bayernu o to, aby móc odejść z Monachium. Ci nie chcieli puścić swojego najlepszego napastnika, tłumacząc się jego ważnym kontraktem. Saga trwała bardzo długo, ale ostatecznie oficjele "Die Roten" ugięli się pod presją otoczenia i Polak trafił na Camp Nou.

Pierwszy sezon Lewandowskiego w nowych barwach był znakomity, czego dowodem korona króla strzelców La Liga i tytuł mistrza Hiszpanii. Co prawda w Lidze Mistrzów podopieczni Xaviego Hernandeza nie wyszli nawet z grupy, ale uznano to za wypadek przy pracy. Na pewno nie obwiniano z tego powodu Polaka - wręcz przeciwnie, został okrzyknięty bohaterem, liderem oraz mentorem młodej drużyny dowodzonej przez wciąż niedoświadczonego trenera.

Narracja względem Lewandowskiego zmienia się diametralnie w tym sezonie. To o tyle zaskakujące, że 35-latek nadal jest najlepszym strzelcem drużyny. Niestety, coraz częściej zdarzają mu się przestoje i długie serie bez zdobyczy bramkowych. Dodatkowo kapitan naszej kadry rzadko błyszczy w kluczowych meczach. Wydaje się, że w klubie oczekiwano, mimo wszystko, więcej od Polaka niż ten daje drużynie. Tym bardziej, że Lewandowski do najtańszych piłkarzy nie należy.

Inna sprawa, i o tym donoszą hiszpańskie media, to brak nici porozumienia między Lewandowskim a resztą zawodników, który miałby być powodem umieszczenia Polaka na liście transferowej. Oprócz niego, są tam jeszcze Araujo i Ansu Fati. Oczywiście każdy z nich zostanie sprzedany tylko wtedy, gdy pojawi się atrakcyjna oferta - zaznaczają żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego.

Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku.