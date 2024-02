Strzelecki popis Legii Warszawa. Rywale rozbici!

Lepiej w to spotkanie weszła Legia, która po trafieniu Christiana Vitala prowadziła 7:2. Ekipa trenera Artura Gronka odpowiedziała na to rewelacyjną serią 10:0 i po wsadzie Treya Wade'a sama miała pięć punktów przewagi. Później świetny fragment zanotował Ray Cowels, a spotkanie zdecydowanie się wyrównało. Ostatecznie po 10 minutach dzięki akcji Arica Holmana to zespół z Warszawy prowadził 30:29. Co ciekawe, Barret Benson miał na koncie aż 17 punktów!

W drugiej kwarcie Legia miała już siedem punktów przewagi po trójce Vitala, ale Polski Cukier Start ponownie odpowiedział serią - tym razem 13:0! Ważne trójki trafiał Liam O’Reilly, a po zagraniu Romana Szymańskiego różnica wynosiła sześć punktów. Później powiększyła się nawet do 11 dzięki zagraniu Wade'a. Drużyna trenera Marka Popiołka krok po kroku niwelowała straty - po akcji 2+1 wychodziła nawet na prowadzenie! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 55:56.

W trzeciej kwarcie z dystansu trafiali m. in. Christian Vital i Ray Cowels, a Legia ponownie starała się budować przewagę - w pewnym momencie urosła ona nawet do 10 punktów! Po późniejszej akcji wykończonej przez Dariusza Wykę różnica wynosiła nawet 16 punktów. W tym fragmencie lublinianie nie potrafili dotrzymać kroku rywalom. Ostatecznie dzięki rzutom z dystansu Michała Kolendy i Lorena Jacksona zespół ze stolicy po 30 minutach prowadził aż 86:65.

W kolejnej części meczu zespół trenera Artura Gronka nawiązał rywalizację. Przydał się przede wszystkim nowy gracz - Daniel Szymkiewicz. To jednak nie wystarczało do realnego zagrożenia przeciwnikom. Legia zanotowała kolejną serię - 17:0, a rzucie Cowelsa ich przewaga wzrosła do 30 punktów. Ostatecznie ekipa trenera Marka Popiołka wygrała aż 112:83.

Najlepszym graczem Legii był Christian Vital z 26 punktami, 8 zbiórkami i 6 asystami. Barret Benson zdobył 21 punktów i 8 zbiórek.

Pekao S.A. Puchar Polski - 1/4 finału

Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa 83:112 (29:30, 26:26, 10:30, 18:26)

Legia: Raymond Cowels 27, Christian Vital 26, Aric Holman 21, Loren Jackson 16, Michał Kolenda 13, Dariusz Wyka 6, Josip Sobin 2, Marcin Wieluński 1, Grzegorz Kulka 0, Adam Linowski 0;

Start: Barret Benson 21, Liam O’Reilly 15, Trey Wade 14, Tomislav Gabric 8, Daniel Szymkiewicz 8, Jabril Durham 7, Filip Put 6, Bartłomiej Pelczar 2, Roman Szymański 2, Jakub Karolak 0, Wiktor Kępka 0.

