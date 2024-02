Awansowała na igrzyska i zrezygnowała! Zaskakująca decyzja gwiazdy

Gwiazda koszykarskiej reprezentacji Australii 42-letnia Lauren Jackson, czterokrotna medalistka olimpijska, choć wywalczyła kilka dni temu z drużyną awans na igrzyska, to do Paryża nie pojedzie. Ogłosiła, że turniejem kwalifikacyjnym w Brazylii zakończyła grę w kadrze.

"Skończyłam. To co czuję, to bardzo wyjątkowe uczucie" - powiedziała koszykarka, która karierę rozpoczynała w 1997 roku i na parkietach ligi WNBA rywalizowała m.in. z Małgorzatą Dydek.

Z reprezentacją zdobyła trzy srebrne medale olimpijskie - w Sydney (2000), Atenach (2004) i Pekinie (2008) oraz brąz w Londynie (2012). Zabrakło jej w Rio de Janeiro (2016) z powodu urazu ścięgna Achillesa. Wówczas zawiesiła karierę, urodziła dwójkę dzieci, a do kadry powróciła w... 2022 roku, by zagrać w MŚ przed własną publicznością. "Opals" w mundialu na antypodach zdobyły brąz. Dla środkowej był to trzeci krążek MŚ z tego kruszcu i czwarty w karierze - ma także najcenniejszy - złoto z 2006 r.

Jest dwukrotną mistrzynią WNBA (2004 i 2010), trzykrotną zdobywczynią tytułu dla najlepszej koszykarki (MVP) sezonu zasadniczego (2003, 2007, 2010) oraz jednego wyróżnienia dla MVP finałów (2010). Jest najmłodszą zawodniczką w historii WNBA, która uzyskała 3000, a następnie 4000 punktów. Ma także trzy mistrzostwa Euroligi (2008, 2009 i 2012).

