Siatkarski mistrz olimpijski opuszcza Rosję! Wraca do kraju

Jenia Grebennikov postanowił opuścić Zenit Sankt Petersburg. Jeden z najlepszych libero na świecie postanowił wrócić na jakiś czas do Francji, by wyleczyć kontuzję kolana. Jego powrót do treningów może zająć około trzech tygodni.

Grebennikov w grudniu podczas meczu ligowego uszkodził więzadła krzyżowe. Zawodnik może grać, ale istnieje ogromne ryzyko, że jego kontuzja będzie się pogłębiała. Siatkarz po konsultancji z francuskimi lekarzami podjął decyzję o przeprowadzeniu zabiegu PRP (wstrzyknięcie w kolano własnego osocza).

Francuz, za zgodą swojego klubu, opuści Rosję 17 lutego i uda się na leczenie do Francji. Lekarz kadry „Trójkolorowych” jest specjalistą najwyższej klasy i to właśnie z nim zamierza pracować Grebennikov po odbyciu zabiegu.



Powrót do gry może zająć jednemu z najlepszych libero świata kilka tygodni.



- Aby być gotowym na playoffy i grać na 100% możliwości, muszę wyleczyć nogę. A także, oczywiście, aby uniknąć nawrotu kontuzji, na pewno będę potrzebował co najmniej trzech tygodni przerwy – powiedział Grebennnikov.



Uraz jest na tyle poważny, że utrudnia francuskiemu libero granie. W każdym meczu musi się mierzyć z bólem.



- Nigdy nie miałem kontuzji. Z tego powodu nie jestem w stanie nawet zrozumieć, co to jest poważny, a co mniej poważny, niebezpieczny ból. Teraz mniej więcej od trzeciego seta zaczynam odczuwać ból, zwłaszcza gdy wykonuję gwałtowne ruchy. To tak, jakby od pewnego momentu zrobiło mi się bardzo gorąco, a im dalej gram, tym jest goręcej i mocniej ciągnie – dodał.



Grebennikov jest mistrzem olimpijskim z Tokio, a także mistrzem Europy z 2015 roku. Na koncie ma także kilka medali Ligi Narodów. Regularnie zdobywa nagrody dla najlepszego libero na różnych imprezach zarówno reprezentacyjnych, jak i klubowych. Od 2021 roku gra w Zenice Sankt Petersburg.