Znamy komplet półfinalistów Pucharu Polski

Litwini Arunas Mikalauskas i Laurynas Beliauskas na początku spotkania byli bardzo skuteczni, a ich drużyna prowadziła już 12:4. To nie był koniec - ich kolejne trójki sprawiły, że różnica wzrosła w pewnym momencie do 14 punktów. Szymon Wójcik i MaCio Teague starali się na to reagować, ale m. in. dzięki Ojarsowi Silinsowi po 10 minutach było 34:20.

W drugiej kwarcie kolejne rzuty z dystansu Chylińskiego i Beliauskasa sprawiły, że przewaga Arged BM Stali wynosiła aż 18 punktów. Jak odpowiedzieli Icon Sea Czarni? Rewelacyjną serią 13:0 - po kolejnych rzutach Bartosza Jankowskiego brakowało im tylko pięciu punktów do rywali. Kolejną trójkę dołożył później Beliauskas, a dzięki trafieniu Nemanji Djurisicia pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:42.

W trzeciej kwarcie rzuty z dystansu Michaela Caffeya i Bartosza Jankowskiego trzymały ekipę trenera Mantasa Cesnauskisa w grze. Po kolejnym trafieniu tego drugiego zbliżyła się na zaledwie trzy punkty! W samej końcówce tej części meczu Icon Sea Czarni mogli liczyć jeszcze raz na Caffeya i Jankowskiego. Po 30 minutach było tylko 66:65!

Zaraz na początku kolejnej części meczu rzuty z dystansu znowu trafiał Laurynas Beliauskas, co znacznie uspokoiło sytuację zespołu trenera Andrzeja Urbana. Słupszczanie walczyli do samego końca, wykorzystując skuteczność Jankowskiego i Teague’a. Ostatecznie jednak Arged BM Stal zwyciężyła 87:82.

Najlepszym strzelcem ostrowian był Laurynas Beliauskas z 28 punktami, 4 zbiórkami i 4 asystami. Benas Griciunas zdobył dla słupszczan 21 punktów i 12 zbiórek.

Pekao S.A. Puchar Polski - 1/4 finału

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - Icon Sea Czarni Słupsk 87:82 (34:20, 18:22, 14:23, 21:17)

Stal: Laurynas Beliauskas 28, Ojars Silins 17, Arunas Mikalauskas 13, Rodney Chatman 12, David Brembly 7, Wiktor Sewioł 3, Michał Chyliński 3, Aleksander Załucki 2, Nemanja Durisic 2, Krzysztof Sulima 0;

Czarni: Bartosz Jankowski 21, Benas Griciunas 21, Verners Kohs 11, Macio Teague 10, Michael Caffey 7, Donatas Sabeckis 7, Szymon Wójcik 5.

Program Pekao S.A. Pucharu Polski:

Sobota

- 15.00 - Legia – Trefl (półfinał)

- Konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty

- 19.00 – Anwil – Arged BM Stal (półfinał)

Niedziela

17.30 – finał

Transmisje w Polsacie Sport Extra.

