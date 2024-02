W sobotę Wolfdogs byli bliscy pokonania "Panter", jednak ostatecznie ulegli im po zaciętym tie-breaku (14:16). Kurek zdobył wówczas 34 punkty. Miał 57 procent skuteczności w ataku, trzy punktowe bloki i pięć asów serwisowych.

ZOBACZ TAKŻE: Komplet punktów dla Zawiercia! Faworyci nie mieli łatwo

W niedziele zapisał na swoim koncie o trzy "oczka" mniej (50 procent skuteczności w ataku - 27/54, trzy bloki i jeden as), ale, co najważniejsze, jego drużyna zwyciężyła.

Pierwszego seta aktualni mistrzowie Japonii wygrali wysoko. Prowadzili 8:4, 17:10 i 22:14, a ostatecznie pokonali liderów obecnych rozgrywek 25:17. W drugiej partii ekipa Kurka wygrywała 14:10, potem rywale wyrównali na 16:16, ale gdy potem Wolfdogs zdobyli jedno "przełamanie" (19:17), nie oddali go już do końca tej odsłony (25:23).

Trener Tillie już po pierwszej partii zdjął z boiska gwiazdora swojej ekipy, Amerykanina Thomasa Jaeschkego, po drugim secie zmienił też m.in. atakującego reprezentacji Japonii Yujiego Nishidę i rozgrywającego Hideomiego Fukatsu, i gra jego zespołu zaczęła wyglądać lepiej. W trzeciej części spotkania "Pantery" szybko wypracowały wysoka przewagę (13:8, 17:10) i wygrały do 19. Kolejną od prowadzenia 6:2 zaczęli Wolfdogs, jednak ekipa z Hirakaty nie potrzebowała wiele czasu, żeby wyrównać, a od stanu 16:16 zdobyła cztery punkty z rzędu, co wystarczyło jej do doprowadzenia do tie-breaka (25:22).

W decydującej partii drużyna Kurka znów zaczęła lepiej od przeciwnika (8:3), jednak tym razem już nie pozwoliła się doścignąć. Zwyciężyła 15:9 i w całym spotkaniu 3:2.

Dla Wolfdogs to 20 zwycięstwo w 28 meczu sezonu ligowego. Zespół z Nagoi zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli (61 punktów), za "Panterami" (77 punktów) i Suntory Sunbirds (66 punktów).

Panasonic Panthers przegrali w niedzielę dopiero po raz drugi w sezonie. Pierwszej porażki doznali 18 listopada ubiegłego roku, również przeciwko Wolfdogs (0:3). Od tego czasu wygrali 20 kolejnych spotkań V League.

Drugie zwycięstwo w ten weekend zapisali na swoim koncie również gracze prowadzonej przez Michała Mieszko Gogola drużyny JTEKT Stings. "Żądła", podobnie jak w sobotę, bez straty seta pokonały Voreas Hokkaido. W dziesięciozespołowej tabeli są na ósmej pozycji (9 zwycięstw, 19 porażek).

W rankingu najlepiej punktujących graczy ligi japońskiej Kurek jest na czwartym miejscu (601 punktów). Wyprzedzają go tylko Węgier Krisztian Padar z Toray Arrows (661), Dmitrij Muserski z Suntory Sunbirds (655) i Kanadyjczyk Sharone Vernon-Evans z Osaka Sakai Blazers (619).

Kolejne mecze Wolfdogs zagrają 24 i 25 lutego przeciwko Voreas Hokkaido.

Wyniki niedzielnych meczów V League:

Wolfdogs Nagoja - Panasonic Panthers 3:2 (25:17, 25:23, 19:25, 22:25, 15:9)

JTEKT Stings - Voreas Hokkaido 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)

Toray Arrows - JT Thunders Hiroszima 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)

Osaka Sakai Blazers - Suntory Sunbirds 0:3 (18:25, 27:29, 21:25)

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport