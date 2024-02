23 lata i koniec! Szykuje się wielkie odejście z giganta

Po 23. latach z funkcji głównego fizjoterapeuty "The Blues" zrezygnuje Steve Hughes. Poinformował o tym Nathan Gissing. Jak dodaje, nie jest to zaskoczenie dla Chelsea, gdyż sam klub już we wrześniu poinformował członków pierwszej drużyny o decyzji samego zainteresowanego. Hughes opuści aktualną pracę wraz z końcem lutego.



To kolejne zmiany w hierarchii medycznej w klubie ze Stamford Bridge. W zeszłym miesiącu klub opuścił jeden z dyrektorów medycznych Dimitrios Kalogiannidis, który pracował w Chelsea przez 13 lat. Z kolei w 2022 roku taką samą decyzję podjęli Paco Biosca oraz Thierry Laurent.

Sztab medyczny jest pod ostrzałem fanów od dłuższego czasu ze względu na mnóstwo kontuzji. Kolejni trenerzy praktycznie nigdy nie mieli do dyspozycji wszystkich zdrowych piłkarzy.