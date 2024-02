Kontrakt na dwa sezony. Siatkarski mistrz świata podjął decyzję

Yuri Romano, atakujący reprezentacji Włoch i klubu Gas Sales Bluenergy Piacenza, zostaje w swojej obecnej drużynie na dłużej. Utytułowany siatkarz podpisał z Piacenzą nowy kontrakt, obowiązujący do 2026 roku.

- Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że Yuri będzie z nami również w nadchodzących sezonach. Jest graczem, którego obserwowaliśmy jeszcze zanim zdobył mistrzostwo świata. Znamy jego jakość i cieszę się, że będzie on częścią naszego projektu - tak informację o przedłużeniu kontraktu z Romano skomentowała prezes Gas Sales Bluenergy Piacenza, Elisabetta Curti.

Dla polskich kibiców siatkówki Romano jest świetnie znaną postacią. 26-letni leworęczny gracz w ostatnich latach był pierwszoplanową postacią reprezentacji Włoch. W 2021 roku w katowickim "Spodku" zdobył z nią mistrzostwo Europy, a rok później w tej samej hali sięgnął po mistrzostwo świata. Jego drużyna pokonała wówczas w finale Polskę 3:1, a on zdobył w spotkaniu o złoto 13 punktów.

W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni wzięli rewanż na Romano i jego kolegach i w Rzymie, w finale turnieju, pokonali ich 3:0. Atakujący zespołu Ferdinando De Giorgiego zakończył spotkanie z dorobkiem dziewięciu punktów.

W zespole z regionu Emilia-Romania reprezentant Italii rozgrywa swój drugi sezon. Wcześniej występował w Allianzie Mediolan, Emmas Villas Aubay Siena, Olimpii Bergamo i Goldenplast Potenza Picena.

W obecnym sezonie Serie A Romano zdobywa dla zespołu prowadzonego przez Andreę Anastasiego średnio 3,34 punktu na set (187 punktów w siedemnastu spotkaniach). Atakuje ze skutecznością 41,9 procent. Jest jednym z najlepiej serwujących graczy ligi - średnia 0,48 asa na set daje mu drugie miejsce w tej klasyfikacji, za Wilfredo Leonem (0,55 asa na set), a tuż przed Kamilem Semeniukiem (0,45).

Piacenza po dwudziestu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli (11 zwycięstw, dziewięć porażek). Ma w dorobku tyle samo punktów, co trzecie Cucine Lube Civitanova (37), ale już do wicelidera, Sir Susa Vim Perugia, traci dziesięć "oczek". Prowadzi Itas Trentino, który jak do tej pory przegrał tylko jedno spotkanie (55 punktów).

Drużyna, w której poza Romano grają też m.in. francuski rozgrywający Antoine Brizard, reprezentanci Brazylii Yoandy Leal i Ricardo Lucarelli oraz znakomity kubański środkowy Robertlandy Simon, jest przeciwnikiem mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w tej rywalizacji zostanie rozegrane we wtorek w Piacenzie.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport