Ćwierćfinał nie dla Magdaleny Fręch! Zacięty mecz Polki w Dubaju

Magdalena Fręch po zaciętym meczu przegrała z Eleną Rybakiną 6:7 (5-7), 6:3, 4:6. Tym samym pochodząca z Kazachstanu zawodniczka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Dubaju.

Początek tego pojedynku był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki prezentowały na korcie zbliżony poziom. Do pierwszego przełamania doszło dopiero w siódmym gemie, kiedy swojego serwisu nie była w stanie obronić Rybakina. W pewnym momencie Fręch prowadziła w secie 5:3 i wydawało się, że będzie w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Pochodząca z Kazachstanu tenisistka potrafiła jednak wrócić do gry i doprowadzić do tie-breaka. Fręch ponownie była blisko zwycięstwa, ale jej rywalka ponownie ją zaskoczyła, wygrywając ostatnią część seta 7-5.

Przegrana partia zadziałała na zawodniczkę rodem z Łodzi jak płachta na byka. Fręch w drugiej odsłonie wygrała trzy gemy z rzędu i była na dobrej drodze, by doprowadzić do wyrównania. Chociaż Rybakina próbowała postawić się przeciwniczce, to łodziance udało się utrzymać prowadzenie i wygrać seta 6:3.

W ostatniej części pojedynku również nie brakowało emocji. Obie tenisistki skutecznie broniły swoich serwisów, przez co do końca nie było wiadomo, która zawodniczka zapewni sobie awans do kolejnej rundy turnieju WTA w Dubaju. Ostatecznie lepsza okazała się Rybakina, która przełamała Fręch w ostatnim gemie.

Przeciwniczką Rybakiny w ćwierćfinale będzie Jasmine Paolini, która sensacyjnie pokonała Marię Sakkari.

