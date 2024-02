"Kanonierzy" do Ligi Mistrzów wrócili po sześcioletniej przerwie. Mecz przeciwko Porto odbywa się w idealnym dla nich momencie, gdyż ekipa Mikela Artety coraz lepiej spisuje się w krajowych rozgrywkach - od początku roku nie przegrała żadnego meczu w Premier League (pięć zwycięstw z rzędu), wygrywa okazale - 5:0 z Crystal Palace, 6:0 z West Ham, 5:0 z Burnley.

W koszulce Arsenalu wystąpi Jakub Kiwior. Polak zastąpił w składzie kontuzjowanego Ołeksandra Zinczenkę i to teraz on decyduje o sile londyńskiej defensywy.

Do pierwszego w historii starcia Porto z Arsenalem doszło w sezonie 2009/2010. Co ciekawe również był to dwumecz o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W tym spotkaniu Londyński zespół najpierw przegrał na wyjeździe 1:2, ale na własnym boisku rozgromił Porto 5:0 i awansował do półfinału Champions League.

W drugim środowym meczu Ligi Mistrzów na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu SSC Napoli podejmie FC Barcelonę. Gra obu zespołów w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Włoska ekipa zajmuje dziewiąte miejsce w Serie A i do czwartej Atalanty (miejsca 1-4 premiowane są grą w LM) traci dziewięć punktów. Do tego "Azzurri" odpadli z walki o Puchar Włoch, przegrywając z Frosinone 4:0 i zostali pokonani w finale Superpucharu przez Inter 0:1.

Słabe wyniki Napoli zadecydowały o zmianie na ławce trenerskiej. Walter Mazzarri został zastąpiony przez selekcjonera reprezentacji Słowacji - Francesco Calzona był w przeszłości asystentem Maurizio Sarriego i Luciano Spallettiego właśnie w Napoli. Dla 55-latka będzie to pierwsza praca w roli trenera klubowego, a zadebiutuje on przeciwko nie byle jakiemu zespołowi, bo aktualnemu mistrzowi Hiszpanii.

FC Barcelona w La Liga zajmuje trzecie miejsce z 54 "oczkami" na koncie i odnotowuje ośmiopunktową stratę do lidera - Realu Madryt. "Katalończycy" nie mają już szans na zdobycie Pucharu Króla, bo przegrali w ćwierćfinale z Athletikiem Bilbao 2:4. Do tego jeszcze zmarnowali szansę na Superpuchar kraju. W finałowym starciu zostali pewnie pokonani przez Real Madryt 1:4.

Kibice Barcelony mogą mieć jednak powody do zadowolenia przed starciem z Napoli. Do składu zespołu Xaviego wracają kontuzjowani - Joao Felix oraz Sergio Roberto.

SSC Napoli ostatni raz z Barceloną mierzyło się rok temu w fazie play-off Ligi Europy. Pierwsze spotkanie na Camp Nou zakończył się remisem 1:1, drugi na Stadio Diego Armando Maradona pewnie wygrali "Katalończycy" 4:2.

Plan transmisji środowych meczów Ligi Mistrzów - 21.02

Studio Ligi Mistrzów, od godz. 19:00 - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go oraz od godz. 20:00 - Polsat Sport Extra

FC Porto - Arsenal Londyn, godz. 20:20 - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

SSC Napoli - FC Barcelona, godz. 20:50 - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

Magazyn Ligi Mistrzów, godz. 23:30 - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

Karolina Zielonka/Polsat Sport