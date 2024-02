Niespodzianka! Drużyna ze Szwajcarii górą w starciu z Grot Budowlanymi

Pierwszy set stanowił demonstrację możliwości łodzianek. Szybko wyszły na kilkupunktowe prowadzenie, które potem systematycznie powiększały. W szczytowym momencie miały nad rywalkami 11 punktów przewagi. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się rezultatem 25:17.

Na początku drugiej odsłony rywalizacji wiele wskazywało na to, że ten set również padnie łupem podopiecznych Macieja Biernata. Ekipa Grot Budowlanych prowadziła w pewnym momencie 10:3. Z czasem jednak do głosu zaczęła dochodzić drużyna ze Szwajcarii. Siatkarki z Neuchatel popisały się imponującą serią punktów i doprowadziły do wyrównania. Następnie wyszły na prowadzenie, które później powiększyły w końcówce partii. Finalnie przyjezdne wygrały ją 25:21.

Rywalizacja w trzecim secie była najbardziej wyrównana. Żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie większej przewagi. Stało się jasne, że zwyciężczynie tego seta wyłoni gra na przewagi. W jej trakcie więcej zimnej krwi zachowały siatkarki z Neuchatel, które wygrały 28:26 i wyszły na prowadzenie w meczu 2:1.

Przebieg czwartej odsłony był podobny do tego, co oglądaliśmy w trzecim secie. Tyle, że przyjezdne szybko wyszły na prowadzenie i na przestrzeni całej partii utrzymywały niewielką przewagę nad rywalkami. Wyjątek stanowił moment, kiedy polska ekipa wyszła na prowadzenie 17:16. To trwało jednak tylko chwilę. Drużyna ze Szwajcarii ponownie zaczęła bardziej regularnie punktować, co przełożyło się na wygraną w secie 25:22 i w całym meczu 3:1. Rewanż zostanie rozegrany 27 lutego w Neuchatel.

Grot Budowlani Łódź - Viteos Neuchatel UC 1:3 (25:17, 25:21, 28:26, 25:22)