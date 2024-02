Udany rewanż za Wimbledon. Iga Świątek w ćwierćfinale w Dubaju!

Iga Świątek pewnie awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Dubaju. W trzeciej rundzie liderka światowego rankingu zrewanżowała się Ukraince Elinie Switolinie za porażkę z ubiegłorocznego Wimbledonu, wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:4. Skrót meczu Świątek - Switolina w załączonym materiale wideo.

Elina Switolina we wcześniejszych spotkaniach nie oddała rywalkom ani jednego seta: w pierwszej rundzie dubajskiego turnieju pokonała w dwóch setach swoją rodaczkę Anhelinę Kalininę, a w drugiej pokonała Niemkę Tatjanę Marię. Świątek, która w Zjednoczonych Emiratach Arabskich startowała od drugiej rundy, rozprawiła się wcześniej ze Sloane Stephens z USA, wygrywając 6:4, 6:4.

Tenisistka z Raszyna dotychczas mierzyła się z Ukrainą dwukrotnie: w 2021 roku Świątek wygrała ze Switoliną w Rzymie, zaś dwa lata później zawodniczka z Odessy zrewanżowała się Polce, eliminując ją w ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu.

Pierwszy set środowego spotkania ułożył się po myśli liderki światowego rankingu, która nie tylko wygrała wszystkie gemy przy własnym podaniu, ale i dwukrotnie (w czwartym i szóstym gemie) przełamywała swoją rywalkę, wygrywając tę partię w niespełna pół godziny 6:1.

Druga odsłona była prawdziwym festiwalem przełamań. Ta partia również rozpoczęła się idealnie dla Igi Świątek. Pierwsza rakieta świata już w pierwszym gemie przełamała Ukrainkę, a następnie bez problemu wygrała (do zera) swoje podanie, wychodząc na prowadzenie 2:0. Switolina pokazała jednak charakter i najpierw zapunktowała przy własnym serwisie, a następnie przełamała Polkę, doprowadzając do remisu 2:2. Chwilę później zawodniczka z Raszyna dokonała jednak - po zaciętej walce - przełamania powrotnego, a następnie - znów po grze na przewagi - odskoczyła przeciwniczce na 4:2 w gemach. I gdy wydawało się, że Świątek ma już prostą drogę do ćwierćfinału, tenisistka z Odessy znów wzniosła się na wyżyny umiejętności, wygrywając dwa kolejne gemy, po raz drugi w tym meczu przełamując Świątek. Polka po chwili dokonała jednak drugiego przełamania powrotnego, a następnie zakończyła spotkanie, wykorzystując przy własnym serwisie pierwszą piłkę meczową i kończąc starcie w dwóch setach 6:1, 6:4.

Skrót meczu Świątek - Switolina:

Ćwierćfinałową rywalką Igi Świątek będzie zwyciężczyni pojedynku Anastazja Potapowa - Qinwen Zheng.

WTA w Dubaju - 3. runda

Iga Świątek - Elina Switolina 6:1, 6:4.