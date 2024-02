Czego słucha Robert Lewandowski? Kapitan kadry podzielił się playlistą

Większość fanów muzyki z pewnością kojarzy "Spotify". To szwedzka marka, której aplikacja służy do odtwarzania muzyki strumieniowej online. Od 2022 roku "Spotify" jest sponsorem FC Barcelony i logo marki znajduję się na koszulkach "Dumy Katalonii". W ramach umowy sponsorskiej firma od czasu do czasu nagrywa krótkie rozmowy z piłkarzami w których pyta zawodników Barcy o ich ulubione utwory. Ostatnio w roli rozmówcy zadebiutował Robert Lewandowski.