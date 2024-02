Fantastyczny występ polskiego bramkarza. Obronił trzy rzuty karne!

W półfinale Pucharu Grecji doszło do polsko-polskiego starcia. Ekipa Tomasza Kędziory - PAOK Saloniki została pokonana przez Panathinaikos FC Bartłomieja Drągowskiego. To właśnie dzięki polskiemu bramkarzowi "Prasinoi" wywalczyli awans do finału rozgrywek.