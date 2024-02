"Myślałem o zakończeniu kariery". Szczere słowa Polaka

Marcin Prachnio fatalnie rozpoczął przygodę w UFC. Polak przegrał trzy pierwsze walki w najsłynniejszej organizacji świata, a potem radził sobie w kratkę. W lipcu ubiegłego roku 35-latek musiał uznać wyższość Vitora Petrino i wiele mówiło się o tym, że może to być jego ostatni pojedynek w barwach UFC.

ZOBACZ TAKŻE: Babilon Boxing Show & K1. Ceremonia ważenia. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

- Myślałem o zakończeniu kariery. Nie myślałem o innych organizacjach. Byłem wtedy po trzech porażkach z rzędu. Moje nastawienie mentalne było fatalne. Nie miałem ochoty analizować tego, czy ktoś na polskim rynku będzie mną zainteresowany. Po walce z Magomedem Ankalaevem miałem połamaną szczękę. Wróciłem do treningu i miesiąc później zerwałem Achillesa. Przygotowałem się do walki z Rodriguezem, na której znowu nic nie pokazałem i dostałem szybki nokaut. Byłem świetnie przygotowany fizycznie, ale wychodziłem i dalej coś nie grało. Pomyślałem, że jeszcze kilka takich nokautów dostanę i nie będę zdrowy. Chciałbym jeszcze trochę pożyć w zdrowiu, dlatego wtedy już powiedziałem do trenera, że chyba kończymy, bo nie idzie. Wtedy dostałem telefon z UFC i zaproponowali kolejną walkę. Zapytali, czy wchodzę w to i odpowiedziałem, że tak - powiedział Prachnio.

Gdyby Prachnio zakończył karierę po serii niepowodzeń, byłby jednym z najmłodszych zawodników, którzy zdecydowali się na takich ruch. Ostatecznie Polak postanowił walczyć o swoją przyszłość.

- Kwestia zakończenia kariery nie była związana z moim wiekiem, ale z tym że tak kiepsko mi idzie. Nie widziałem siebie w takiej, żeby robić kolejny krok wstecz. Nie patrzyłem przez pryzmat innych tylko siebie. Ja nie śledzę innych zawodników. Czułem w tamtym momencie, że jest ciężko. Przetrwanie tego było wielkim wyzwaniem. Pomiędzy walką z Ankalaevem i Rodriguezem minęło sporo czasu. Ponad rok nie walczyłem. Pracowałem wtedy z psychologiem sportowym, ale to nic nie dawało. Zmieniłem psychologa na innego. Spotkaliśmy się w Holandii i stwierdziłem, że zacznę z nim pracować. To dużo mi dało. On ściągnął ciężar z moich pleców. Wcześniej miałem nawet problem z chodzeniem na treningi. Nie mogłem się podnieść z kanapy. Przerobiłem z nim kilka tematów i poczułem się od tego wszystkiego wolny - podsumował zawodnik UFC.