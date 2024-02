Świetny początek, a później było gorzej. Ważny test polskich koszykarzy przed igrzyskami

Reprezentacja Polski koszykarzy wróciła do gry. Podopieczni Igora Milicicia zmierzyli się w ramach eliminacji Eurobasketu na wyjeździe z Litwą. Choć dobrze zaczęli to spotkanie, ostatecznie przegrali 64:83.

Reprezentacja Polski ma zapewniony awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Będzie bowiem ich gospodarzem. Podopieczni Igora Milicicia biorą jednak udział w eliminacjach, które traktują jako część przygotowań tak do samego czempionatu, jak i do igrzysk olimpijskich, które już tego lata odbędą się w Paryżu.

ZOBACZ TAKŻE: Decyzja zapadła! On poprowadzi Legię Warszawa do końca sezonu

W pierwszej kolejce - a przy okazji pierwszym meczu od sierpnia - "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Litwą. To bardzo mocna drużyna, która na poprzednim mundialu zajęła szóste miejsce.

Starcie w Wilnie było debiutem nowego reprezentanta Polski - Luke'a Petraska. Urodzony w East Northport w stanie Nowy Jork 28-latek od trzech lata gra w Anwilu Włocławek, do którego przeniósł się z rosyjskiego Niżnego Nowgorodu, gdzie występował w sezonie 2020/21. Absolwent uniwersyteckiego Columbia Lions w 2018 reprezentował Charlotte Hornets, a w 2019 New Orleans Pelicans podczas rozgrywek letniej ligi NBA w Las Vegas. W obecnym sezonie zdobywa średnio 15,0 pkt i jest drugim strzelcem lidera ekstraklasy Anwilu, po Victorze Sandersie (19,3).

Petrasek - podobnie jak i cała drużyna - miał powody do zadowolenia po pierwszej kwarcie. Polacy prowadzili bowiem 19:16. W drugiej odsłonie gospodarze podkręcili jednak tempo i wyprzedzili naszą kadrę. Na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku 35:30 dla Litwinów.

Im dalej w mecz, tym mocniej zarysowywała się przewaga miejscowych. Po trzech kwartach różnica wynosiła już 13 punktów i z przebiegu gry widać było, że Litwini są stroną dominującą. Przed ostatnią częścią spotkania byli w komfortowej sytuacji. W czwartej kwarcie przypieczętowali swoje zwycięstwo - 83:64.

W poniedziałek w Sosnowcu Polska zmierzy się z Macedonią Północną, która wcześniej, w piątek, podejmie Estonię.

Litwa - Polska 83:64