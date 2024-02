Hubert Hurkacz próbuje sił w nowej dyscyplinie! Tak relaksuje się w Dubaju

Hubert Hurkacz ostatni mecz rozegrał 15 lutego w Rotterdamie. Tam w drugiej rundzie musiał uznać wyższość Tallona Griekspoora i pożegnał się z turniejem.

26 lutego rozpocznie się turniej ATP 500 w Dubaju, w którym wrocławianin będzie walczył o zwycięstwo. Najlepszy polski tenisista pojawił się już w Dubaju, gdzie korzysta z uroków miasta. W piątek postanowił wybrać się na pole golfowe. Towarzyszył mu Adrian Meronk.

"Zabawa w golfa z legendą przed rozpoczęciem turnieju" - podpisał zamieszczone na Instagramie zdjęcie.

Adrian Meronk to najlepszy polski golfista. Jako pierwszy Polak wygrał turnieje DP World Tour (Irish Open oraz Australian Open), a także znalazł się w TOP50 Official World Golf Ranking (na 48. miejscu) i został zaproszony do wielkoszlemowego turnieju Masters.